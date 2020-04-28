تقاير: هاني أبوريدة يفاجئ الجميع وينوي الترشح لـ رئاسة الكاف

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن الأسماء المرشحة لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف" والمقرر لها فى العام القادم .





وذكرت صحيفة المنتخب المغربية فى تقريرها اليوم، أن المصري هاني أبو ريدة ينوي الترشح لمقعد الرئاسة، في الوقت الذي يجد فيه منافسة من المغربي فوزي لقجع.





وشددت الصحيفة ، علي أن الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، الفرنسية والبرتغالية ترغب تنوي دعم السنغالي أوجايستيان سانجور، والإيفواري جاك أنوما للفوز برئاسة كاف.





وكان هانى أبو ريدة لعب دورا كبيرا فى فوز الملجاشي أحمد أحمد بمقعد رئاسة الكاف بعد حرب وانتخابات شرسة مع العجوز الكاميروني عيسي حياتو الذى غادر الكاف بعد عدة سنوات قضاها على عرش الاتحاد الإفريقي.

ويتمتع هاني أبو ريدة بعلاقة جيدة مع مسئولى الاتحاد الدولى للعبة " فيفا " بقيادة السويسري جيانى انفانتينو باعتباره عضوا بالمكتب التنفيذى للفيفا لعدة سنوات ودائما ما يحظى بثقة المسئولين فى تنظيم مختلف البطولات العالمية والدولية والإشراف عليها مثل كأس العالم الأخير بروسيا 2018.



