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عبير صبري: اعتذرت عن المشاركة في خيانة عهد في البداية ولكنني وافقت لهذا السبب

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:58 ص
عبير صبري
عبير صبري
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محمود محسن
كشفت الفنانة عبير صبري، كواليس دورها في مسلسل خيانة عهد، قائلة:" أنا أم  لمجموعة من الشباب"، مؤكدة أنه عندما تم عرض المسلسل عليها وجدت أن الشركة المنتجة معروفة.

وأضافت صبري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر الحدث العربية، :"اردت في البداية الاعتذار عن العمل ولكنني وافقت لوجود فنانة كبيرة بحجم يسرا وهو ما دفعني للموافقة على العمل".

وتابعت الفنانة عبير صبري أن شركة العدل جروب تقدم أعمال خالدة في الدراما.

وأشارت عبير صبري أنها واجهت معوقات قبل بداية العمل وهي انها ام لشباب وهذا عكس سنها الحقيقي.

وقالت صبري إننى أديت الدور في شكل كوميدي وكأن الأم في عمر أولادها.
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