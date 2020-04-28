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رياضة

مدير مصر المقاصة: اتحاد الكرة يجب أن يعلن موقفه من استكمال الدوري.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:34 ص
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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ياسمين تيسير
أكد وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر المقاصة أن محمد عبد السلام رئيس النادي مستمر في عمله حتى الآن؛ مشددا على أن استقالته من عمله في شركة المقاصة ليس له علاقة بالنادي. 

وأضاف هويدي في تصريحات لـ قتاة " اون تايم سبورت 2 " أن الامور تسير بشكل جيد في النادي. 

وتابع أن اتحاد الكرة يجب أن يعلن عن موقفه من استكمال بطولة الدوري والكأس ام لا، وأن الفرق يجب أن تبدأ فترة إعداد قبل العودة بفترة كبيرة. 

وأكمل أن اللاعبين سيحتاجون فترة لأكثر من شهر ونص من اجل الاستعداد لعودة الدوري، وتلك الفترة اطول فترة راحه مرت على الدوري المصري.

وتابع أن أي من اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة اجتمع مع مسؤولي الاندية لوضع سيناريوهات عودة الدوري.
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