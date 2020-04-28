الحلقة الرابعة من مسلسلات رمضان 2020.. شريف منير يتعدى على ياسمين عبد العزيز بالضرب.. العثور على قتيل في منزل دينا الشربيني

شهدت الحلقة الرابعة من المسلسلات التي تشارك في دراما رمضان 2020، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض لكم أبرز الأحداث من خلال التقرير التالي:





1 مسلسل "لعبة النسيان"

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل لعبة النسيان، مواجهة رقية "دينا الشربيني" بابنة زوجها الراحل "تمارا" التي تعبر عن كرهها لها؛ لانها خانت والدها وتسببت في موته .





وتواصل بهيرة "انجي المقدم" متابعة حالة رقية النفسية لمساعدتها من اجل تخطي الازمة النفسية التي مرت بها بعد مقتل زوجها امجد "احمد صفوت" وفقدانها لذاكرة.





وتخبر رقية طبيبتها أنها لا تتمكن من التفرقة بين الخيال والحقيقة وهو ما يضع المشاهد في حيرة لان في نهاية الحلقة الرابعة يظهر خيال في شقة رقية ثم تعثر على قتيل فيها.





وتدور أحداث المسلسل حول استيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الـ 6 سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.





2 مسلسل "ونحب تاني لية"

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة.





ونشبت مشاجرة بين ياسمين عبد العزيز، وطليقها شريف منير إذ تعدى عليها بالضرب؛ بسبب "مهند"، وطلب شريف منير مقابلتها للحديث عن أمور قديمة أثناء زواجهما.





بينما ذهب كريم فهمي، مرة أخرى إلى الأتيليه الخاص بياسمين عبد العزيز، ليتجدد اللقاء بينهما مرة أخرى.





3 مسلسل "سكر زيادة"

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سكر زيادة نشوب خلاف جديد بين عصمت " نادية الجندي " وكريمة " نبيلة عبيد" بسبب رغبة الأولى في إقامة حفل خطوبة ابنتها علا " هنادي مهنا" في الفيلا لكن الأخيرة ترفض.





4 مسلسل "فرصة تانية"

شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل "فرصة تانية" بحث زياد "أحمد مجدي"، عن وظيفة ويقابل ملك "ياسمين صبري" التي تعامله مثل الغرباء لأنها فقدت الذاكرة.





ترفض ملك، زياد ولا يتم قبوله بالوظيفة، ثم يلتقي بصديقتها ويحكي لها عن تلك الصدفة، عندنا قابل ملك، وتوضح صديقتها له أنها فقدت الذاكرة منذ الحادث.





ويتلقي زياد اتصال من والده يخبره به أن ريهام، الفنانة أيتن عامر، انتحرت في بيتهم.





يظهر أحمد مجدي بشخصية صادمة لمعجبيه، من خلال دور "زياد" الذي ما إن يمر شهر واحد فقط على خطبته من حبيبة عمره ملك، حتى يخونها مع أخرى.









5 مسلسل " الاختيار"

عرضت قناة ON E الفضائية، رابع حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





شهدت أحداث الحلقة الرابعة، أول ظهور لـ أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي طلب مبايعته، من كل من الإرهابي أبو مصعب (إيهاب فهمي)، والإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وباقي الإرهابيين في تنظيم الدولة في سوريا، وأثنى البغدادي على عشماوي، لكونه ضابطا سابقا في الصاعقة، وأخبره أنه سيصبح كبير المقاتلين في التنظيم.





واتخذ هشام عشماوي، خط العودة من سوريا إلى مصر، عبر تركيا، بالتزامن مع أحداث الغضب العارمة ضد حكم الإخوان، ومطالبة حركة تمرد بعزل محمد مرسي، وتزامنًا مع حالة الإحتقان هذه، ينصدم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بخبر إصابة أبيه بالسرطان.





يتم إخبار أحمد المنسي، بنقله إلى شمال سيناء (العريش)، فيخفي هذا الخبر عن أهله حتى لا يشعرهم بالقلق عليه، في الوقت الذي تندلع فيه ثورة 30 يونيو، المطالبة برحيل محمد مرسي، الذي يلقي خطابه المثير حول الحديث عن الشرعية، ويظهر الفريق عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية)، ويلقي بيان القوات المسلحة، وينحاز لمطالب الشعب الشرعية.





وفي ظهور خاص للفنان محمد إمام، بأحداث الحلقة الرابعة، يجسد فيها دور نقيب للقوات المسلحة، وتتعرض كتيبته لهجوم إرهابي، تزامنًا مع توعد الإخوان بمزيد من العمليات الإرهابية، وبداية الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، وتختتم أحداث الحلقة





6 مسلسل " سلطانة المعز"

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الاحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.





قام شقيق غادة عبد الرازق، بالترافع دفاعًا عن شقيق محمود عبد المغني، وتم تأجيل الجلسة ليوم أخر لسماع شهادة الشهود، والانتهاء من بعض الإجراءات.





بينما نشب خلاف بسيط بين شقيقة محمود عبد المغني، وشقيق غادة عبد الرازق في المحكمة بعد انتهاء الجلسة.





7 مسلسل " ب 100 وش"

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل بـ100 وش المعروض على قناة الحياة، بتفكير آسر ياسين بما سيفعله بسكر التي تجسدها نيللي كريم، خاصة انها هددته بأن يأتي بأموالها بعدما سرق منها المجوهرات والا ستفضحه.





وذهب عمر الذي يجسده آسر ياسين الي شقيقته ليأخذ منها اللاب توب الخاص بها ليكمل عمليات نصبه على بعض الرجال، واخبر نيللي انه يجهز جزءا من المبلغ الذي تريده.





8 مسلسل " عمر ودياب"

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل عمر ودياب المعروض على قناة on e، بقيام علي ربيع ومصطفى خاطر بالذهاب إلى الشركة لإخبارهم بما حدث ووفاة عبد الله مشرف قبل أن يوقع على استلام الـ ٥ ملايين جنيه، وأنهت الشركة الإجراءات وكلفتهم بمهمة جديدة وهى توصيل سبائك ذهب يصل سعرها لـ ٣٠ مليون جنيه.





وأثناء ذهابهم لأداء المهمة تقوم عصابة بملاحقتهم من أجل الحصول على الذهب ويتم خطف السيارة بعد رفض على ربيع ومصطفى خاطر الخروج من السيارة.





9 مسلسل "اللعبة"

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر بفوز مازو الذي يجسده هشام ماجد بالتحدي، وبدأ الغريب الذي يراقب مازو ووسيم الذي يجسده شيكو بارسال رسائل يخبرهم انه يراقبهم ويعرف كل خطواتهم.





وطالبهم الغريب بتحدي جديد وهو ان يقوم شخص قبل الأخر بخيانة زوجته أمامها وأن تقوم بصفعه على وجهه على أن يتم تنفيذ هذا التحدي خلال 48 ساعة.





10 مسلسل "اتنين في الصندوق"

انطلقت اليوم خامس حلقات مسلسل "2 في الصندوق" لحمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.





وتضمنت أحداث الحلقة معاناة شوقى "حمدى المرغنى" من عدم مقابلته لحبيبته التي رفض والدها حجاج عبد العظيم أن يزوجها له، ليدخل في نوبة بكاء شديدة، لتحاول والدته انتصار أن تهدي من روعه وحزنه الشديد.





ويحاول الدواعكى "صلاح عبدالله" أن يتفاوض ويصالح حجاج عبد العظيم ويعرض عليه أن يتنازل له عن الانتخابات، مقابل أن يوافق على زواج أبنته من أبنه إلا أنه يرفض ذلك.



