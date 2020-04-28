AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة حسني: فزنا على الزمالك في أفضل حالاته.. وهذه وصية عبد الوهاب.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:56 ص
أسامة حسني
أسامة حسني
Advertisements
محمد رشاد
تحدث أسامة حسني مهاجم الأهلي الأسبق عن مباراة القمة التاريخية أمام الزمالك في نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4-3.

وقال حسني في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "الزمالك كان يضم عناصر مميزة في ذلك التوقيت كعمرو زكي ووائل القباني وحازم إمام كان فريق كبير، وفي أفضل حالاته".

وأضاف: اتيحت لي فرصة سهلة جدًا في هذه المباراة كما رأها الجمهور، ولكن مانويل جوزيه المدير الفني في ذلك الوقت أتى لي عقب المباراة وكنا في المطار للسفر لمواجهة اسيك أبيدجان الايفواري، جلس بجانبي، وقال لي الفرصة التي أهدارتها الناس تراها سهلة، وانا أعرف لماذا أهدرت".

وواصل: "جوزيه استكمل حديثه قائلًا السبب تمريرة محمد  أبو تريكة بوجه قدمه الخارجي، مع المياه الغامرة في الملعب، دوران الكرة كان سببًا في مرورها بجانب القائم".

وتابع: "المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-1 الأهلي كان الأحمر متسيد اللقاء من البداية والفارق اكان كبير لنا، أنما في الكأس الممتع أن المباراة كانت سيجال بين الطرفين، وجوزيه يحضر لمثل هذه المباريات بشكل جيد جدًا، ويمنحنا الداوفع، وبعد المباراة أبلغنا ان هذه الخسارة ستترك اثر كبير على الزمالك لفترة، ولو كان فاز الأبيض ستكون هناك نشوة لهم ويدخلون في طريق اخر".

وتطرق حسني للحديث عن وفاة زميله بالفريق محمد عبدالوهاب: "اصعب لحظة عشتها كنا متواجدين في الملعب، ونخوض تقسيمة المران في وسط الملعب الساعة 10 صباحا، وسقط بمفرده، استمر لمدة 15 ثانية ظننا انه مصاب، بعد 20 أو 30 ثانية ذهبنا له، مع طبيب الفريق وكانت لحظة وفاته".

واستطرد: "محمد عبد الوهاب كان متواجد معي في المنتخب العسكري، وقبل وفاته بيومين كنت جالس معه في النادي، نذهب دائمًا للنادي قبل التدريبات ب 3 أو 4 ساعات، دخلت الملعب كان جالس على دكة البدلاء، وجلست معه وكان حزينا، وعندما سألته عن السبب أخبرني بوفاة صديق له في حادث سيارة".

واكمل: "عبدالوهاب طلب مني أن تكون له صدقة جارية، وهي سورة مريم من القرآن الكريم، وحفظت تلك السورة من أجله ومنذ وفاته كلما قرأت القرآن الكريم ووصلت لها أقرأ الفاتحة لعبدالوهاب".

وأتم: "كان طيبا جدًا، ليلة الوفاة كنا نسجل اغنية سيد عبد الحفيظ في مباراة اعتزاله وعبد الوهاب كان معنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من تامر أمين على هزيمة الأهلى من الزمالك في السوبر.. فيديو

حازم إمام: أبو جبل أهدى السوبر لـ الزمالك وفايلر أخطأ في اختيار اللاعبين

محمد طلعت: حلمت باللعب وسط نجوم الأهلي .. ورفضت الزمالك

متى بكى لاعبو الزمالك بسبب جوزيه.. البرتغالي يجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

شاهد.. تعليق أحمد موسى على إسقاط حفتر لحكومة السراج

وزير التعليم ينشر جدول الاختبارات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

الدفاع عن مصر شرف.. عائشة الرشيد تقصف جبهة الكويتي أسامة الخشرم

شاهد.. احتفالات في ليبيا بعد قبول حفتر التفويض لإدارة البلاد

AdvertisementS

أخبار النادي الأهلي.. 8 قرارات مهمة من مجلس الخطيب.. بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل

مرضيش يطلع معاه في البرنامج.. خالد الغندور يشكو طارق حامد لـ مرتضى منصور

أحمد عادل: الخطيب ينهي أي صفقة في 18 ثانية.. وبيراميدز له تأثير سلبي على الدوري

أخبار الزمالك.. الغندور يشعل أزمة بين طارق حامد ومرتضى منصور.. بنشرقي يقترب من الرحيل

شوبير يكشف بنود عودة الدوري المصري يوليو المقبل..فيديو

تقاير: هاني أبوريدة يفاجئ الجميع وينوي الترشح لـ رئاسة الكاف

لا يوجد أفضل من الأهلي والزمالك.. الحاج ضيوف يوضح تأثير ساديو ماني على أداء محمد صلاح

نجم الأهلي السابق: حسام البدري سبب رحيلي عن القلعة الحمراء

أنا الكابتن 1.. القائد التاريخي لـ بتروجت: أخطأت في بداياتي.. وكنت قريبا من الأهلي في 2009

أبرزهم محمد صلاح وميدو .. روما يستعيد ذكريات لاعبيه العرب.. فيديو

أخبار الرياضة السعودية.. جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال

الحاج ضيوف: تمنيت اللعب بجوار الماجيكو.. ولو كان برازيليًا لأصبح أفضل لاعبي العالم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور