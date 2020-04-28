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رياضة

هاني العجيزي: لم أكن ملتزمًا مع الأهلي وأفكر في العودة للملاعب.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:46 ص
هاني العجيزي
هاني العجيزي
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محمد رشاد
أشاد هاني العجيزي لاعب النادي الأهلي وسموحة المعتزل، بالجيل الذهبي للشياطين الحمر تحت القيادة الفنية للبرتغالي مانويل جوزيه، مشيرًا إلى أن الانخراط بينهم كان في غاية الصعوبة، نظرًا لانسجام المجموعة.

وقال العجيزي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تن" عبر برنامج "البريمو": "انضممت للأهلي وعمري 22 سنة، وانسجمت مع أسماء كبيرة ونجوم، ويتهمني الناس بعدم المشاركة أساسيًا، حسنًا لنرى من كان يلعب بشكل دائم، محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب والأوقات التي كنت أشارك فيها حتى لو بديل كان دوري مؤثرا".

وأضاف: "مانويل جوزيه كانت له استراتيجية غريبة بعض الشىء، وهي عدم ضمان المشاركة عندما تؤدي بشكل جيد، وصادفني سوء حظ، وتعرضت لإصابة طويلة في الحوض، ووصلت لمرحلة أنني كنت أتعاطى حقن موضعية في لكي أشارك في التدريبات، وكنت أظهر بشكل جيد في التمرين ثم أصل للمنزل أعاني من الإصابة".

وأردف: "طلبت الخروج للإعارة للاتحاد السكندري، وأديت 6 شهور معهم بشكل جيد، وعودتي كانت في وجود حسام البدري المدير الفني للأهلي، أفكر في العودة للعب مرة أخرى".

وواصل: "إذا عاد بي الزمن وأنا في الأهلي، سألتزم خارج الملعب وداخله، ولم أكن ملتزما خارج الملعب بنسبة 100%، ولم أجد من يمنحني النصيحة، والشهرة أثرت علي بالسلب".
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