AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحاج ضيوف: على أندية أفريقيا التعلم من الأهلي والزمالك قبل ريال مدريد وبرشلونة.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:50 ص
السنغالي الحاج ضيوف
السنغالي الحاج ضيوف
Advertisements
محمد رشاد
نصح السنغالي الحاج ضيوف لاعب ليفربول الإنجليزي الأسبق، أندية القارة الإفريقية بالتعلم من الأهلي والزمالك قبل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وقال ضيوف في تصريحات لفضائية "أون تايم": "يجب على جميع أندية قارة إفريقيا أن تتعلم من القطبين الأهلي والزمالك قبل برشلونة وريال مدريد".

وأكمل "أرى أنهما يؤديان على المستوى القاري بشكل جيد جدا، وكنت سعيدًا بهما".

واختتم: "لم أجد أفضل من الأهلي والزمالك لكي أتعلم منهما".

يُذكر أن الحاج ضيوف شارك مع منتخب السنغال في بطولة كأس العالم عام 2002 التي أقيمت في كوريا واليابان، وكان ضمن التشكيل الأفضل للمونديال في هذه النسخة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسبق الريال وبرشلونة.. تعرف على ترتيب قمة الأهلي والزمالك بين ديربيات العالم

وزير الرياضة: شعبية الأهلي والزمالك قلت بسبب المباريات الأوروبية.. فيديو

ماتيو لاهوز حكمًا لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

نصيحة من أسطورة ليفربول لـ محمد صلاح بشأن الانتقال لريال مدريد

مؤمن سليمان: الزمالك أصبح عقدة الترجي.. وتأهل القطبين انتصار للكرة المصرية

قفشة: الأهلي مثل ريال مدريد وبرشلونة وشهرة اللاعب تخلق من القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

تعرف على السيارة الإيطالية الفاخرة المزيفة فى الصين.. صور

الدفاع عن مصر شرف.. عائشة الرشيد تقصف جبهة الكويتي أسامة الخشرم

بـ لون المستردة.. يسرا تتألق بفستان يكشف عن أنوثتها

بملابس ضيقة.. نادية الجندي تفاجئ الجمهور بإطلالة شبابية

علاج سحري من مطبخك لتورم لدغ الناموس

عدد غزوات الرسول و أسماؤها بالترتيب

AdvertisementS

أخبار النادي الأهلي.. 8 قرارات مهمة من مجلس الخطيب.. بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل

مرضيش يطلع معاه في البرنامج.. خالد الغندور يشكو طارق حامد لـ مرتضى منصور

أحمد عادل: الخطيب ينهي أي صفقة في 18 ثانية.. وبيراميدز له تأثير سلبي على الدوري

أخبار الزمالك.. الغندور يشعل أزمة بين طارق حامد ومرتضى منصور.. بنشرقي يقترب من الرحيل

شوبير يكشف بنود عودة الدوري المصري يوليو المقبل..فيديو

تقاير: هاني أبوريدة يفاجئ الجميع وينوي الترشح لـ رئاسة الكاف

لا يوجد أفضل من الأهلي والزمالك.. الحاج ضيوف يوضح تأثير ساديو ماني على أداء محمد صلاح

نجم الأهلي السابق: حسام البدري سبب رحيلي عن القلعة الحمراء

أنا الكابتن 1.. القائد التاريخي لـ بتروجت: أخطأت في بداياتي.. وكنت قريبا من الأهلي في 2009

أبرزهم محمد صلاح وميدو .. روما يستعيد ذكريات لاعبيه العرب.. فيديو

أخبار الرياضة السعودية.. جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال

الحاج ضيوف: تمنيت اللعب بجوار الماجيكو.. ولو كان برازيليًا لأصبح أفضل لاعبي العالم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور