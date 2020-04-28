الحاج ضيوف: على أندية أفريقيا التعلم من الأهلي والزمالك قبل ريال مدريد وبرشلونة.. فيديو

نصح السنغالي الحاج ضيوف لاعب ليفربول الإنجليزي الأسبق، أندية القارة الإفريقية بالتعلم من الأهلي والزمالك قبل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.





وقال ضيوف في تصريحات لفضائية "أون تايم": "يجب على جميع أندية قارة إفريقيا أن تتعلم من القطبين الأهلي والزمالك قبل برشلونة وريال مدريد".





وأكمل "أ رى أنهما يؤديان على المستوى القاري بشكل جيد جدا، وكنت سعيدًا بهما".





واختتم: "لم أجد أفضل من الأهلي والزمالك لكي أتعلم منهما".





يُذكر أن الحاج ضيوف شارك مع منتخب السنغال في بطولة كأس العالم عام 2002 التي أقيمت في كوريا واليابان، وكان ضمن التشكيل الأفضل للمونديال في هذه النسخة.