أسامة حسني: قلة التهديف سبب انتقاد جماهير الأهلي لـ مروان محسن .. فيديو

أكد أسامة حسني مهاجم النادي الأهلي المعتزل أن التهديف هو ما ينقص مهاجم الأهلي الحالي مروان محسن وهو سبب انتقاده من الجماهير.





وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس" عبر برنامج ملعب أون تايم، قال أسامة حسني :"المهاجم يعني تسجيل الأهداف، وهذا ما ينقص مروان محسن".





وأضاف أسامة حسني :"الجماهير دائمًا تنظر إلى تسجيل الأهداف ولا تهتم بما يفعله المهاجم في الملعب كثيرًا غير ذلك.





وأشاد حسني مروان مضيفا :"كل المدربين منحوه الثقة واعتمدوا عليه بصفة أساسية، سواء مارتن لاسارتي ورينيه فايلر مع الأهلي، أو هيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق".





وانتقل حسني للحديث عن مهاجم الأهلي المعار للاتفاق السعودي قائلًا :"وليد أزارو من نوعية المهاجمين المفضلين بالنسبة لي، فهو سريع ويتمتع بالروح ومباشر على المرمى، لكنه يعاني من بعض الرعونة في إنهاء الهجمات".





وأنهى حسني: "الأهلي لديه حاليًا أليو بادجي، لم يلعب كثيرا بسبب توقف النشاط، لكنه منحنا بعض اللمحات المبشرة خاصة في مباراتي صن داونز وبيراميدز".