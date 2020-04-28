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رياضة

مصطفى حجي: اللعب للأهلي أو الزمالك لا يعني الانضمام إلى منتخب المغرب .. الأهم أوروبا .. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:35 ص
مصطفى حجي
مصطفى حجي
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محمد رشاد
تحدث مصطفى حجي نجم منتخب المغرب الأسبق، والمدرب المساعد للفريق القومي الحالي، عن لاعبي أسود الأطلسي المحترفين في الدوري المصري.

وقال حجي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "ملعب أون تايم": "لاعبون كبار، وبالنسبة لوليد أزارو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، هم يلعبون في أندية مصرية كبيرة".

وأضاف: "لكن هذا ليس مفتاح الانضمام للمنتخب المغربي، عليهم بذل جهد أكبر، والاستمرار في التألق، لأنه لكي تكون لاعبًا دوليًا يجب أن تثبت أن معدنك يؤهلك لذلك".

واكمل: "أمثال محمد صلاح في مصر نجدهم دائمًا يستمرون في التألق، ولذلك هو دائمًا أول المدعوين للمنتخب المصري، والفرصة متاحة للجميع".

وواصل: "خليلوزيتش قادر على إعادة المنتخب المغربي للمسار الصحيح، وانا أسعى دائمًا وأجتهد، وأتمنى في يوم ما أن تتاح لي فرصة تدريب المنتخب الوطني كرجل أول".

وتحدث عن إمكانية عودة عبد الرزاق حمد لله للمنتخب المغربي: "الباب لن يُغلق في وجه أحد، المنتخب الوطني في أي دولة متاح للجميع، ونتبادل الأحاديث معًا، وهو مواطن مغربي مثلي تمامًا من حقه الانضمام، وربما يستدعيه المدير الفني".

يُذكر أن حمدالله قد غادر معسكر منتخب المغرب في معسكر إعداد الفريق لكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أزمة مع زميله فيصل فجر في مباراة جامبيا الودية.
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