ليفربول يبدأ أولى خطوات ضم مهاجم ليل الفرنسي

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي أولى خطواته لحسم صفقة التعاقد مع لاعب فريق ليل الفرنسي، فيكتور أوسيمين، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.





وارتبط بطل أوروبا باللاعب النيجيري في الفترة الأخيرة.





وذكرت شبكة "ليو سبورت" الفرنسية أن إدارة ليفربول تسعى بكل قوة للحصول على خدمات فيكتور أوسيمين من صفوف ليل، نهاية الموسم الحالي.





وأفادت بأن مسؤولي ليفربول تواصلوا بالفعل مع ممثلي أوسيمين لبحث إمكانية انتقاله إلى ملعب الأنفيلد، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت إلى أن القيمة المالية لتلك الصفقة قد تصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني.





وأوضحت أن مهمة ليفربول لحسم تلك الصفقة لن تكون سهلة، حيث يتواجد اللاعب صاحب الـ 21 عامًا على رادار أندية أخرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل.