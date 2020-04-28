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اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 28-4-2020

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:58 ص
الذهب في الكويت
الذهب في الكويت
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أحمد علام

ننشر أسعار الذهب الكويتي اليوم، الثلاثاء 28-4-2020، حيث يبلغ سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.86 دينار كويتي.


وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الكويت في بداية تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.


سعر الذهب في الكويت

 وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الدينار الكويتي.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي:

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (16.98 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54.69 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.57  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (50.14 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.86  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (47.86 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.74 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (41.02 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.91 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (31.91 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.49 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (27.35 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (528.16 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (1,701 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (118.88  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (380.87 دولار أمريكي)

 

 

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (16,983 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54,695 دولار أمريكي).

 

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