وفاة مايكل روبنسون نجم ليفربول السابق عن عمر يناهز 61 عامًا

وأكدت أسرته الأخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي صباح اليوم، الثلاثاء قائلة: "بحزن هائل نخبركم بوفاة مايكل، الذي سيترك لنا فراغًا كبيرًا، وذكريات لا تعد، مليئة بنفس الحب الذي أظهره لنا".





"ممتنين لك للأبد، لن تسير وحيدًا أبدًا.. شكرا لك".



