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رياضة

وفاة مايكل روبنسون نجم ليفربول السابق عن عمر يناهز 61 عامًا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:31 ص
مايكل روبنسون
مايكل روبنسون
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إسراء أشرف
توفي مايكل روبنسون نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب أيرلندا السابٌق، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 61 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن روبنسون، الذي فاز بلقب البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في أنفيلد عام 1984، كان يعاني من مرض "سرطان الجلد".

وأكدت أسرته الأخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي صباح اليوم، الثلاثاء قائلة: "بحزن هائل نخبركم بوفاة مايكل، الذي سيترك لنا فراغًا كبيرًا، وذكريات لا تعد، مليئة بنفس الحب الذي أظهره لنا".

"ممتنين لك للأبد، لن تسير وحيدًا أبدًا.. شكرا لك".

وسبق لروبنسون اللعب مع بريستون، ومانشستر سيتي، وبرايتون، وكوينز بارك رينجرز، بالإضافة إلى أوساسونا، وعمل مؤخرًا في وسائل الإعلام الإسباني.
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