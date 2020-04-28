رفضَ خالد الغندور واختار رامز.. تفاصيل أزمة طارق حامد مع مرتضى منصور.. فيديو

توقف النشاط الكروي في مصر، لم يخفف من سخونة الأحداث خلف الكواليس، فيما يخص علاقات اللاعبين بالأندية والمسئولين والمدربين، وآخرها كانت الأزمة التي نشبت بين اللاعب طارق حامد، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.





القصة بدأت منذ عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يرفضه مرتضى منصور بشكل مطلق، وتقدم بدعوى قضائية وطلبات لأكثر من جهة لوقف عرض البرنامج الذي وصفه بـ "الشروع في القتل"، خاصة بعدما عرف أن طارق حامد سيحل ضيفا على أحد حلقات "رامز مجنون رسمي ".





ماذا قال مرتضى منصور عن برنامج رامز؟









في مداخلة له مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، قال مرتضى منصور، إنه تقدم ببلاغ رسمي لوقف البرنامج، مشيرا إلى أن ما يفعله رامز جلال يؤثر على سلوكيات المجتمع.





وأضاف مرتضى منصور:" رامز بيقول أنا مجنون رسمي والمجنون مكانه مستشفى الأمراض العقلية".





مرتضى منصور: لن أسكت على إهانة الزمالك



كانت الحلقة التي أذاعها رامز جلال مع علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، هي الأكثر جدلا بين جماهير الزمالك التي هاجمت اللاعب واعتبرته أساء متعمدا لنادي الزمالك.





وحاول رامز جلال تقريب ثعبان من علي معلول لإخافته، حيث قال له: "أجيبلك الثعبان ولا تمضي للزمالك؟"، فرد معلول: "لا هات الثعبان أحسن".









وقال مرتضى منصور، في فيديو بثه على صفحته على "فيسبوك"، ‘نه لن يسكت على أى إهانة للزمالك خلال البرنامج، مطالبا المسئولين عن الإعلام بالتحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة، على حد وصفه.





خصم نصف مليون جنيه من طارق حامد



توعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتوقيع عقوبات مالية على لاعب الزمالك الذين سجلوا حلقات لبرنامج "رامز مجنون رسمي" ، حيث قال لـ برنامج "على مسؤوليتي": " لا أعرف من مِن لاعبي الزمالك شارك بالبرنامج، لكن سيتم معاقبة أي لاعب يظهر في البرنامج بغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه". لا أعرف من مِن لاعبي الزمالك شارك بالبرنامج، لكن





وأضاف " أبلغت طارق حامد بالعقوبة بنفسي، وقلت له 500 ألف جنيه خصم منك، لأنك ذهبت لهذا الولد، وتقبل الأمر"، مؤكدا أنه لا يعرف إذا كان أشرف بن شرقي أيضا ظهر في حلقات البرنامج أم لا.





خالد الغندور يشكو طارق حامد

وفقا لمصادر أكدت لـ "صدى البلد" أن خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك تقدم بشكوى للمستشار مرتضى منصور لرفض طارق حامد الظهور في برنامجه، على الرغم من ظهوره مع رامز جلال





وأوضح رئيس الزمالك أنه سوف يتحدث مع اللاعب من أجل ظهوره عبر قناة النادي قريبا، مثل باقي اللاعبين الذين ظهروا.