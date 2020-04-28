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أخبار البلد

الصحة العالمية تحسم الجدل: لا يمكن أن نتوقع موعد انتهاء فيروس كورونا أوسيناريوهات القضاء عليه

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكد الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمى بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يمكن التنبؤ بأي سيناريوهات تستشرف انتهاء أزمة كورونا المستجد عالميا.

وقال ريتشارد برنان،إنه لا يمكن أن نتوقع موعد تنتهي هذه الأزمة ويمكن التخلص من الوباء بإتباع مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار المرض.

وقال الدكتور ريتشارد برنان مدير الطواري الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمكتب المنظمة بالقاهرة،إن منع المخالطة واتباع إجراءات العزل كاملة والكشف المبكر عن المرض يساهم في مكافحة الجائحة وتخفيف الإصابات.

وأضاف الدكتور ريتشارد برنان مدير الطواري الصحية الإقليمي، أنه لا يوجد دليل حتى الآن واضح أن عقاقير الكلوروكين مؤثرة في علاج كوفيد 19، وهناك عدد من الدراسات التي تجري حاليا وسيتم الكشف عن النتائج الخاصة بها خلال الفترة المقبلة .

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