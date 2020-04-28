رسميا.. هاني أبو ريدة يعلن ترشحه لرئاسة الجبلاية ويكشف ملامح قائمته





وأكد أبو ريدة أنه قرر بصفة نهائية الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، مشددًا أن قائمته ستحتوي بعض الوجوه الجديدة بالإضافة لوجوه قديمة كانت ضمن أعضاء مجلس الجبلاية سابقًا.





وقال أبو ريدة أنه لم يحسم قائمته لانتخابات اتحاد الكرة، لكنه سيتواجد بها بعض الوجوه الجديدة لضرورة تجديد الدماء في المجلس."





وأشاد أبوريدة باللجنة الخماسية المعينة من الفيفا لإدارة أعمال الإتحاد المصري، مشيرًا أنها جاءت لأداء أدوار محددة ومنها وضع لائحة النظام الأساسي، موضحًا أنه سيتم تمديد فترة بقائهم في اتحاد الكرة لصعوبة إقامة الجمعية العمومية في شهر يونيو القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.





يذكر أن أبو ريدة كان رئيسًا لاتحاد الكرة المصري قبل أن يستقيل بعد الإخفاق الكبير في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر العام الماضي.