حلفاء أستانا.. والكورونا فى سوريا

عاملان جديدان لم يكونا فى الحسبان عندما بدأ الصراع الدولى على سوريا أو عندما عقدت جولات أستانا لتسوية الصراع، مرتبطين بفيروس كورونا وهما "أولهما، الركود العالمى المفاجئ 2020 وثايهما، تحول القدرة الوطنية للدول لتعتمد على كفاءه القدرات الصحية للدولة.





وشهد الربع الأول من 2020 تصعيدًا خطيرًا للقتال في سوريا فى خضم هذا وصل فيروس كورونا (COVID-19) وتفاقم الوضع. بموجب عملية أستانا، التي بدأت في أواخر عام 2016، كان من المفترض أن تعمل تركيا وروسيا وإيران كضامنين لتجميد الأعمال العدائية في سوريا. وبدلًا من ذلك ، اختار بشار الأسد ، المدعوم من روسيا وإيران فكرة مناطق خفض التصعيد.





في سبتمبر 2018 تم التوصل إلى التزام متجدد بوقف إطلاق النار في سوتشي، بناءً على الحقائق الجديدة على الأرض، لوقف هجوم التحالف المؤيد للأسد على الجيب الأخير الذي يسيطر عليه المتمردون، إدلب، شمال غرب سوريا. في منتصف ديسمبر 2019، هاجم التحالف المؤيد للأسد إدلب مرة أخرى. في غضون شهرين، نزح 900.000 شخص وفقا للأمم المتحدة 18 فبراير 2020.





على الرغم من "نقاط المراقبة" التي تمتلكها تركيا في جميع أنحاء إدلب ، يبدو أن أنقرة لم تكن لديها الرغبة في الدفاع عن المحافظة ، حتى مع مقتل 21 جنديًا على يد التحالف المؤيد للأسد ثم في 27 فبراير، قتل 33 جنديًا تركيًا في غارة جوية فى 29 فبراير. لا يمكن تجاهل هذا.





استخدمت تركيا طائرات بدون طيار لتطهير سماء إدلب وهاجمت قوات الأسد والميليشيات الشيعية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ، بما في ذلك حزب الله اللبناني. صعدت تركيا الحملة الجوية أكثر بعد منتصف ليل 29 فبراير / 1 مارس، عندما انتهت المهلة النهائية التي حددتها أنقرة لانسحاب النظام جنوبًا إلى "خط سوتشي".ألحقت العملية التركية ما يبلغ 50 حالة وفاة مؤكدة فى الأسد/ القوات الإيرانية يوميًا حتى تم التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد بين تركيا وروسيا في 5 مارس. 7 مارس. لم تعكس شروط وقف إطلاق النار النفوذ الذي بنته تركيا من خلال إظهار الجرأة الأساسية للتحالف الموالي للأسد. في الوقت الحالي ، تتحكم هيئة تحرير الشام في الاستجابة للفيروس التاجي في إدلب، وتحظر التجمعات الكبيرة - التي لم تسمح لها سابقًا - وتغلق المدارس، على الرغم من أنها توقفت عن منع صلاة الجمعة، 30 مارس.









كما هو الحال في عفرين وشمال حلب، المناطق المجاورة التي تسيطر عليها تركيا بالفعل، في إدلب هناك مجموعات من المجتمع المدني مثل "الخوذ البيض" التي تحاول تقديم الخدمات، ولكن هناك نقص خطير في الموارد الطبية وعدد كبير من النازحين مزدحمين في منطقة صغيرة وغير صحية في كثير من الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، كان الوجود فى إدلب ضعيفًا أيضًا بسبب محاولات الأسد وروسيا المتعمد فى الحاق التدمير للمستشفيات.





إن الأمن في منطقة "روج آفا" الشمالية الشرقية التي تشرف عليها الولايات المتحدة آخذ في التدهور لأسباب سياسية إلى حد كبير. وصف عمر أبو ليلى ، المدير التنفيذي لـ«دير الزور 24»، وهي وكالة أنباء محلية ، الوضع في شرق سوريا بأنه "قنبلة موقوتة" ، وكان ذلك قبل الفيروس التاجي. الفيروس "خطر مروع ، خاصة بوجود الإيرانيين في مناطق غرب الفرات"، الذين يعتقد أنهم أدخلوه إلى المنطقة .





وهناك من يرى أن نظام الأسد مزايا سياسية في انتشار الفيروس إلى روج آفا.مازن حسون، صحفي من الرقة، يصف وضعًا في منطقته، مؤكدًا أنه بصرف النظر عن الممارسات التي يمارسها الاسد وخطوات حزب العمال الكردستاني- في حين بدأ حزب العمال الكردستاني حملة إعلامية عامة واتخذ خطوات اقتصادية، منها حظر التجوال بين عشية وضحاها واجه معضلات نقص بسيط في الموارد. يقول حسون أنه على حد علمه، لم ترسل الولايات المتحدة معدات إضافية. هذه نتيجة غير مقصودة جزئيًا لحزب العمال الكردستاني الذى يقلل من حجم الأزمة لتجنب التأثير على الوضع مع قوات التحالف.





استفادت داعش من أزمة الفيروس التاجي، حيث قام باعمال شغب في السجن في أواخر مارس في روج آفا أدت إلى عدد من حالات الفرار. كانت الهروب من السجون أحد العوامل الرئيسية في إحياء تنظيمها السابق.





من المرجح أن يكون الحرس الثوري الإيراني، الذي يلعب دورًا قياديًا حاسمًا في نظام الأسد، هو الوسيط في جلب الفيروس التاجي إلى غرب سوريا أيضًا، ونقله إلى كل من قوات النظام والروس. يجعل التعتيم على النظام من الحصول على معلومات موثوقة أمرًا صعبًا، وقد أثبتت منظمة الصحة العالمية أنها معرضة للخطر في سوريا كما هو الحال في الصين.





قدمت سوريا طلبًا رسميًا للحصول على مساعدة روسية لمكافحة تفشي الفيروس التاجي الجديد. في 8 أبريل، أخبر سفير سوريا في موسكو، رياض حداد، الصحفيين الروس أنه اتصل بوزارة الصحة الروسية لطلب المساعدة للقضاء على انتشار COVID-19 في بلاده.طلبت دمشق من موسكو اختبار مجموعات ومعدات الكشف ومعدات الحماية الشخصية والأجهزة الطبية.في 7 أبريل، أفادت وكالة الأنباء السورية التي تديرها الحكومة، سانا، عن إدعاءات وزارة الصحة بإجمالي 19 حالة إصابة بالفيروس التاجي في البلاد.





ومن بين المصابين ، شفي ثلاثة أشخاص وتوفي اثنان. تشير التقارير غير الرسمية إلى أرقام أعلى بكثير .في 24 مارس قامت روسيا بتقديم مساعدة سوريا فى للتعامل مع الوباء. وفي 26 مارس، ناشدت روسيا والصين وإيران وسوريا وفنزويلا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لتسهيل وضع المكابح على العقوبات التي تعوق القتال ضد COVID-19. لم ينتج عن هذا الجهد النتيجة المرجوة.فرص جديدة؟ على مدار الأيام القليلة الماضية، ناقش المسؤولون الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، جائحة COVID-19 مع عدد من قادة الشرق الأوسط. في 1 أبريل، تحدث بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الأنشطة المشتركة لدولهم لمكافحة الفيروس.





وفي 17 مارس قال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف إن موسكو أرسلت "مساعدات إنسانية إضافية" إلى إيران، لكنه لم يخض في تفاصيل.يبدو أن مشاركة موسكو تهدف إلى تعزيز مكانة روسيا في المنطقة بتقديم المساعدة الإنسانية وزرع صورة "قوة الرعاية وقد تتضمن بعض الأدوية التي تعتبرها وزارة الصحة الروسية فعالة في قمع الفيروس.





واعترفت دمشق أخيرًا بأول اصابة كورونا في 22 مارس. يوجد الآن عشرة إصابات مؤكدة ووفاة واحدة ، تقول الأمم المتحدة إنها "قمة جبل الجليد". فرض الرئيس الأسد حظرًا على السفر- بين المدن وعبر الحدود - وحظر تجول من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا، له نفس القيود المفروضة في روجافا. أيضا ، كما هو الحال في روج آفا ، تعتبر الموارد مشكلة للاسد. هناك 325 سريرًا من وحدات العناية المركزة (ICU) مع مراوح في سوريا. يثير التسريح الجماعي للاحتياطي لتجنب لاصابه الجماعيه الذي تم الإعلان عنه في 29 مارس أسئلة جدية حول قدرة الأسد الذي يفتقر دائمًا إلى القوة البشرية للحفاظ على النظام. ربما ستؤدي استعادة علاقات الأسد مع الإمارات بشكل علني إلى سد بعض الفجوات.





من المرجح أن تتطلع الصين إلى انتعاش حيث تتبع فترة طويلة من الركود بعد الانكماش عودة في نهاية المطاف إلى النمو مع استئناف الطلب العالمي. و كان لانتشار كورونا تأثير هائل على الاقتصاد العالمي في فترة زمنية قصيرة بشكل مدهش. حذرت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أن العالم يواجه "ركودا سيئا على الأقل مثلما كان خلال الأزمة المالية العالمية، أو ما هو أسوأ والفكرة ان هناك المصلحة العالمية المشتركة فى ضمان عدم وقوع اى دوله ضحية للتعافى المنفرد.







