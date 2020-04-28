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توك شو

بعد رؤيته لرامز جلال .. رد فعل كوميدي من حسن عسيري .. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:28 م
الفنان السعودي حسن
الفنان السعودي حسن عسيري
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كـريـم الـخـطـيـب
رد الفنان السعودي حسن عسيري على سؤال المذيعة أروى في رأيه عن الفنان رامز جلال فأجاب: «شخص مزعج وأوفر».

وتفاجأ الضحية عندما شاهد رامز جلال وهو يخرج من الصورة بعد تمزقها قائلا «الله يلعن ابليسك يا ملعون، وانت تصرفاتك أوفر»، مضيفا : «والله أنا تعبان وانت شخص مزعج فعلا، وبلاش شعري لأن عندي تصوير».

قدم رمز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي» ضحيته الليلة في برنامج «رامز مجنون رسمي» بأنه الكوميديان الاول في الخليج، يحب الهزرار والمرح، ويحب الدعابة بشكل مستمر.

ووصف الكوميديان حسن عسيري بـ «ضحكة السعودية»، مضيفا : «بعتذر لجمهوري في السعودية والخليج العربي سامحوني لان ده أكل عيشي، لان معايا حسن عسيري في الحلقة دي اكل حراتي غبية وتاريخي شاهد عليا، راحين تجبوا حسن عسيري بعربية كيا ده بيجيب الخضار بعربية فراري».

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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