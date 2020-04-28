أبرزها مواجهة الإرهاب وكورونا.. نائب يوضح أسباب إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

أكد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، ضرورة إعلان حالة الطوارئ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والتحديات التي تواجهها الدولة، وأهمها مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة.





وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يتفق مع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواري لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن إلغاء حالة الطوارئ في هذا التوقيت كان أمرًا صعبًا، وليس هناك ما يدعو البعض للقلق من القرار، لأنه في النهاية يهدف لحفظ الأمن والاستقرار.





وأضاف عضو مجلس النواب، أننا نمر حاليًا بفترة صعبة من الناحية الصحية، وهناك حالة تفشي واسعة لفيروس كورونا، ونحتاج إلى اتخاذ قرارات طارئة وعاجلة، لذا يوجب على الدولة استمرارها في فرض حالة الطوارئ.

وأضاف اللواء حسن السيد، أن مجلس النواب دائمًا ما يدعم قرارات الدولة التي تهدف إلى حماية الأمن القومي ودفع المخاطر، وهذا سيظهر في جلسة الأحد القادم 3 مايو والتي من المقرر النظر فيها لقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.





وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 من أبريل 2020 .

نشر القرار في الجريدة الرسمية؛ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم؛ لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

تنص المادة الثالثة : يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.