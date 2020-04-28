العباس بن عبد المطلب.. من هو وكيف كانت علاقته بالنبي

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إن «أبو الفضل العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه - هو عم الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأسلم وحسن إسلامه، وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي ﷺ بثلاث سنين، وكان له عشرة من الذكور.
وأضاف «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك»، أن العباس رضي الله عنه مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، وأمه نثيلة بنت جناب بن كلب من النمر بن قاسط، يقال: إنها أول عربية كست البيت الحرام الديباج، وذلك أن العباس ضاع وهو صبى، فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت الحرام، فوجدته ففعلت.
وتابع: كان رضي الله عنه جميلا وسيما أبيض بضا له ضفيرتان معتدل القامة، وله موقف مع رسول الله في ليلة العقبة يحسن ذكره: الْعَبّاسُ يَتَوَثّقُ لِلنّبِيّ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ لما اجتمع مع الأنصار في ليلة العقبة ، فجاءهم رسول الله ﷺ وَمَعَهُ عَمّهُ الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ إلّا أَنّهُ أَحَبّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثّقَ لَهُ . فَلَمّا جَلَسَ كَانَ أَوّلَ مُتَكَلّمٍ الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ إنّ مُحَمّدًا مِنّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا ، مِمّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ، فَهُوَ فِي عِزّ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ ، وَإِنّهُ قَدْ أَبَى إلّا الِانْحِيَازَ إلَيْكُمْ وَاللّحُوقَ بِكُمْ، فَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إلَيْهِ وَمَانِعُوهُ مِمّنْ خَالَفَهُ فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمّلْتُمْ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فقالوا: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْت، فَتَكَلّمْ يَا رَسُولَ اللّهِ فَخُذْ لِنَفْسِك وَلِرَبّك مَا أَحْبَبْت.
واستطرد: «عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ : فَيُسْقَوْنَ».
وأكمل: كان للعباس عشرة بنين: ستة منهم من أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهم الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم ومعبد وعبد الرحمن، وتمام وكثير لأم ولد، والحارث أمه من هذيل، وعون بن العباس.