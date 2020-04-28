AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل اللعبة الحلقة 8 .. شيكو وهشام ماجد يضعان خطة لخيانة زوجاتهما

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:25 م
اللعبة
اللعبة
Advertisements
محمد نحلة

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر، بتفكير كل من مازو الذي يجسده الفنان هشام ماجد ووسيم الذي يظهر به الفنان شيكو فى كيف سيخونوت زوجاتهممن اجل الفوز بالتحدي.


واستعان مازو بصديقته في المدرسة الفنانة التي يعمل فيها لخيانة زوجته الفنان مي كساب "شيماء"، خاصة انها تحبه منذ الحلقة الأولى،  فيما لم يستطع وسيم خيانة زوجته.


مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاح.


المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.


يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل "اللعبة" على شاشة MBC في رمضان

مسلسل اللعبة الحلقة 1.. الشرطة تتدخل لإيقاف تحدي شيكو وهشام ماجد

مسلسل اللعبة الحلقة ٢.. غريب يتحدي هشام ماجد وشيكو والسر "نانسي عجرم"

مسلسل اللعبة الحلقة 3: تحد جديد لشيكو وهشام ماجد مقابل ١٠٠ ألف جنيه

مسلسل اللعبة الحلقة 4.. شيكو يحاول إفساد محاولات هشام ماجد بالفوز

مسلسل اللعبة الحلقة 5 .. شيكو يتوعد بالانتقام بعد فوز هشام ماجد بالتحدي

ترشيحاتنا

حذرت من موجة ثانية أشد فتكا ..10 رسائل هامة من الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا

هل يجوز الأكل والشرب حتى نهاية أذان الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب

حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبلة .. تعليق وزارة الأوقاف

586 وفاة جديدة بـ كورونا في بريطانيا.. وقرار جديد بشأن الضحايا خارج المستشفيات

بوسي شلبي تعلق على ظهور صفاء أبو السعود: كنتى وحشاني

بـ لبس صعيدى.. أحمد خالد صالح برفقة خطيبته هنادى مهنا.. والجمهور: خايفين تتحسدوا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور لـ آيتن عامر: كفاية تهزيء .. شاهد أبرز 10 إطلالات لها

في 5 دقائق .. 3 طرق سحرية للتخلص من النمل

بالأبيض المكشوف.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة