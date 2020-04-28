مسلسل اللعبة الحلقة 8 .. شيكو وهشام ماجد يضعان خطة لخيانة زوجاتهما

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر، بتفكير كل من مازو الذي يجسده الفنان هشام ماجد ووسيم الذي يظهر به الفنان شيكو فى كيف سيخونوت زوجاتهممن اجل الفوز بالتحدي.

واستعان مازو بصديقته في المدرسة الفنانة التي يعمل فيها لخيانة زوجته الفنان مي كساب "شيماء"، خاصة انها تحبه منذ الحلقة الأولى، فيما لم يستطع وسيم خيانة زوجته.

مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاح.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.