حبس صاحب مخبز لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم بالمطرية

قررت نيابة المطرية، حبس صاحب مخبز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم بالمطرية.





تفاصيل تلك الواقعة، بدأت عندما تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية لاستيلائه على مبلغ 2904858 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.