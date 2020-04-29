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أخبار العالم

البرازيل تسجل أعلى معدل وفيات يومي بـ كورونا.. وتقترب لتكون البؤرة العالمية الجديدة للفيروس

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل أمس الثلاثاء، عن تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا في البلاد منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت البرازيل 474 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتجاوزت البرازيل بذلك حاجز الـ5 آلاف وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 5017 شخصا.

كما سجلت البرازيل 5385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 71.886.

ويتوقع الخبراء أن تكون البرازيل بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديدة في العالم مع تسارع الإصابات والوفيات.

في الحين نفسه، لا يزال الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو يصرح بأن فيروس كورونا لا تتعدى خطورته فيروس الإنفلونزا العادي، ما دعا وزير الصحة إلى تقديم استقالته احتجاجا على إدارة الرئيس للأزمة.
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