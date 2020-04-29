AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دليل جديد يكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي .. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:35 ص
رامز جلال
رامز جلال
Advertisements
أحمد إبراهيم
أثار الفنان رامز جلال حالة من الجدل الواسع بسبب برنامجه رامز مجنون رسمى خاصة وأن هناك بعض الأدلة التى تكشف حقيقة فبركة البرنامج. 

ولوحظ في حلقة اليوم للفنان السعودي حسن عسيري مدى معرفته بالمقلب وتحديدا عند فقرة وقوعه في الماء قبل أن يلتقى مع رامز جلال. 

وظهر حسن عسيري وهو يتهادي نحو هذا المغرز وخاصة أن الكاميرات تظهر سحب الغطاء الداخلي وترك الغطاء الخارجى الرقيق لتسقط الضحية في الماء. 

وهو ما لوحظ أيضا في حلقة الأمس مع الفنانة امينة خليل التي حاولت أن تتخطى هذا الغطاء بتحركات خفيفة إلا أنها وقعت أيضا في الماء. 

يذكر أن برنامج رامز جلال ظهر فيه حتى الآن عدد من النجوم منهم ياسمين صبرى وغادة عادل وامينة خليل وحسن عسيري وعلى معلول. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامز جلال: أتحدى الجميع في "رامز مجنون رسمي" بفكرة غير تقليدية

لسه بتتخض مني.. رامز جلال يعلق على غادة عادل بعد مقلب مجنون رسمي

بعد حلقة علي معلول.. رامز جلال يتصدر تويتر.. ومغردون: ابن الاهلي

فيديوجراف .. تفاصيل فبركة حلقة ياسمين صبري مع رامز جلال

قبل خروجه من الصور.. أمينة خليل تصف رامز جلال بالرذل .. فيديو

الجمهور لـ رامز جلال بعد مقلب أمينة خليل : حرام عليك

ترشيحاتنا

تعديلات جديدة في لائحة اتحاد الكرة.. تعرف عليها

تامر أمين ينفعل على الهواء.. فيديو

586 وفاة جديدة بـ كورونا في بريطانيا.. وقرار جديد بشأن الضحايا خارج المستشفيات

شقيقة رئيس كوريا الشمالية محل الاهتمام بعد شائعات وفاته ..تعرف على السبب

موعد أذان الفجر سادس أيام رمضان

هل يجوز الوضوء في الحمام عاريا بعد الاستحمام .. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة سيئة .. مخاطر تناول الحلويات على السحور

شاهد.. اشتعال حريق أثناء حلقة طبخ في برنامج شهير

شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت