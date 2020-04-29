دليل جديد يكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي .. تفاصيل





ولوحظ في حلقة اليوم للفنان السعودي حسن عسيري مدى معرفته بالمقلب وتحديدا عند فقرة وقوعه في الماء قبل أن يلتقى مع رامز جلال.





وظهر حسن عسيري وهو يتهادي نحو هذا المغرز وخاصة أن الكاميرات تظهر سحب الغطاء الداخلي وترك الغطاء الخارجى الرقيق لتسقط الضحية في الماء.





وهو ما لوحظ أيضا في حلقة الأمس مع الفنانة امينة خليل التي حاولت أن تتخطى هذا الغطاء بتحركات خفيفة إلا أنها وقعت أيضا في الماء.





يذكر أن برنامج رامز جلال ظهر فيه حتى الآن عدد من النجوم منهم ياسمين صبرى وغادة عادل وامينة خليل وحسن عسيري وعلى معلول.

أثار الفنان رامز جلال حالة من الجدل الواسع بسبب برنامجه رامز مجنون رسمى خاصة وأن هناك بعض الأدلة التى تكشف حقيقة فبركة البرنامج.