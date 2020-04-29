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أخبار العالم

نائب ترامب: رفضت ارتداء الكمامة بـ المركز الطبي لأنظر في عين كل شخص

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
دافع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه ارتداء كمامة الوجه خلال زيارته أحد أكبر المراكز الصحية في الولايات المتحدة.

وبحسب "سي إن إن"، قال بنس للصحفيين إنه لم يرتد كمامة الوجه أثناء جولته في "مايو كلينك" في ولاية مينيسوتا لأنه يخضع لاختبار فيروس كورونا بانتظام.

وأوضح بنس:"بصفتي نائبا لرئيس الولايات المتحدة، يتم أخضع لاختبار كورونا بشكل منتظم ويتم اختبار كل من حولي".

وأضاف:"عندما أصدر مركز السيطرة على الأمراض إرشادات حول ارتداء القناع، كان قالوا إن الأشخاص الذين قد يكون لديهم فيروس كورونا يمكن أن يمنعوا إمكانية نقل الفيروس إلى شخص آخر عن طريق ارتداء الكمامة".

وتابع:"بما أنني لست مصابا أملك بفيورس كورونا، فقد اعتقدت أنه سيكون فرصة جيدة لي أن أكون هنا ... وأنظر إلى الأفراد في العين وأقول شكرا".
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