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رياضة

مرتضى منصور يفتح النار على الجبلاية: احسموا قرار عودة الدوري فخسائر الأندية يومية.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:51 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه من أشد المؤيدين لاستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، فى أقرب وقت بعد الأزمة التي اجتاحت البلاد.

وأضاف مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن فريقه أكثر المتضررين من توقف النشاط.

وتابع مرتضى منصور: "الزمالك فاز ببطولتين وكان يمتلك شغفًا لمواصلة كل البطولات بما فيها الدوري الممتاز لكن كل الظروف تقول انه من الصعب استكمال البطولة.

وطالب رئيس الزمالك من اللجنة الخماسية بضرورة التعجيل بإلغاء الدوري الممتاز لأن الأندية تتكبد خسائر كبيرة حاليًا، وقرار الإلغاء سيعجل الجميع يجلس على طاولة المفاوضات مع اللاعبين للوصول إلى اتفاق بشأن مستحقات الموسم الحالي.

وتوقفت الأنشطة الرياضية على أثر الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
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