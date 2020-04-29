برشلونة يحيي آمال كوتينيو بشأن البقاء في كاتالونيا

يدرس نادي برشلونة الإسباني ومدربه كيكي سيتين، اتخاذ قرار جديد بشأن البرازيلي فيليب كوتينيو المعار إلى أكبر الأندية الألمانية حصولا على الألقاب ودوري الأبطال.





كوتينيو يلعب على سبيل الإعارة من البارسا إلى بايرن ميونخ، وارتبط بإمكانية الرحيل في السوق الصيفي المقبل، بعد اهتمام عدد من أندية البريميرليج بضمه.





وتفيد صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن برشلونة يدرس إبقاء كوتينيو في صفوفه، في ظل تعقد الأمور بسوق الانتقالات، بسبب تأثير وباء كورونا على الاقتصاد، وتوقف النشاط الرياضي.





ويشير التقرير إلى أن برشلونة تحدث مع وكلاء كوتينيو، بشأن مصير اللاعب، وتحدثوا مع أندية مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأراد برشلونة بيعه مقابل 90 مليون يورو، ولا يريدون إعارته مرة أخرى مثلما حدث مع بايرن ميونخ، خشية أن يضر بقيمة بيعه.





وأفادت الصحيفة، بأن سيتين أوضح لمسؤولي البارسا أن كوتينيو قد يضيف مزيدا من الطاقة في وسط الملعب، ويمكن أن يكون أكثر فاعلية في الفترة المقبلة.





واختتم التقرير موضحًا أن كوتينيو وضع نفسه تحت تصرف برشلونة وسيعود ويبدأ من الصفر في النادي إذا كان هذا ما يريدونه، ولا يمانع إذا عاد إلى البريميرليج أيضًا، ويعتقد البارسا أن البرازيلي لا يزال نجمًا عالميًا ولا يريد تخفيض قيمته.