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رياضة

ديلي ميل: السعودية تستعد لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي حال إتمام صفقة نيوكاسل.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:52 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
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محمد رشاد
تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على حقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط، وذلك حال نجاحها في شراء نادي نيوكاسل يونايتد.

وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن صندوق الاستثمار السعودي، بالتعاون مع رجال أعمال آخرين، اقتربوا من شراء نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، فإن المملكة العربية السعودية لا تنوي الاكتفاء بشراء نادي نيوكاسل فقط بل ترغب أيضًا في الحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمتلك شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية حقوق بث البريميرليج منذ عدة سنوات، ويمتد العقد الحالي حتى عام 2022، مقابل 500 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن الصراع السياسي بين السعودية وقطر سيجعل مسؤولي "بين سبورتس" القطرية يشعرون بحالة من القلق تجاه إمكانية سيطرة المملكة على حقوق بث البطولة الإنجليزية.

وقال مصدر مقرب من السعودية في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "إذا مرت عملية استحواذ نيوكاسل على النحو المتوقع، ستبدأ السعودية استعداداتها لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز، إنها عملية مناقصة مفتوحة من المقرر أن تبدأ العام المقبل ولديهم القوة المالية لتجاوز قطر".

وأضاف: "سيجد الدوري الإنجليزي الممتاز قنوات أجنبية أخرى تريد عقد صفقات مخفضة بعد فيروس كورونا، والسعودية هي الفرصة المثالية لتعويض جزء كبير من تلك الخسارة".
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