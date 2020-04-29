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رياضة

مرتضى منصور: الزمالك أول نادٍ في العالم يفوز ببطولتين خلال 2020.. وصحة اللاعبين أهم من استكمال الدوري.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:30 ص
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يرغب في استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، ولكن بات من الواجب الغاء الموسم حفاظًا على صحة اللاعبين.

وقال منصور خلال تصريحات عبر إثير الإذاعة التونسية "ifm "كنت أتحدث مع أشرف صبحي، وقلت له نحن كنادي الزمالك نريد استكمال بطولة الدوري".

وأضاف مرتضى : "بعد إيقاف الدوري، كنا قد حصدنا بطولتي سوبر مصري وإفريقي، وكنا أول ناد في العالم يفوز ببطولتين في 2020، ولكن نريد أن يتم إبلاغنا بموعد استئناف الدوري".

وتابع مرتضى : "اللجنة الخماسية مؤقتة وغير شرعية، لأن المجلس عندما يتقدم باستقالته المدير التنفيذي هو الذي يدير الاتحاد لمدة 45 يومًا ثم يدعو إلى انتخابات وهذا لم يحدث، اللجنة الخماسية من المفترض أن تبلغنا بموعد عودة الدوري أو إلغائه".

وواصل رئيس الزمالك : "بطولات الدوري الفرنسي والبلجيكي والهولندي تم إلغاؤها، لكن المسؤول عن الكرة في مصر لا يريد، لأنه لم يحلم في يوم من الأيام ان يكون رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة".

واختتم مرتضى منصور : "يجب عليه إعلان انتهاء موسم الدوري والكأس، صحة اللاعبين أهم من المسابقات".
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