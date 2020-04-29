آبل تطلق تحديثاً مهماً لتطبيق الدعم Apple Support لأجهزة آيفون وأبياد

أطلقت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم تحديثا لتطبيق Apple Support وهو إصدار4.0 ، لأجهزة iphone و ipad والذى يقدم العديد من المميزات بعد تعليقات لمستخدمين المتكررة طلبًا لها.





وبحسب ما ذكره موقع ذا فيرج التقنى فإن آبل أصدرت تحديثًا هامًا لتطبيق الدعم Apple Support لأجهزة آيفون و أبياد، و الذى يشمل واجهة مستخدم جديدة تدعم خاصية الوضع المظلم، وهو متاح للتحميل من خلال متجر آب ستور app store.





وتستخدم آبل في ميزة الوضع الليلى Dark Mode ألوانًا خافتة عند تشغيل التطبيق خاصة أثناء الليل لتقليل الإضاءة المنبعثة من الهاتف، والتى تزعج العين ، وخصوصًا مع اعتماد المستخدمين على خيارات الدعم Support في المنزل لبرامجهم وأجهزتهم.





بالإضافة أن الإصدار الجديد من تطبيق Apple Support يجعل من السهل على المستخدمين العثور على أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها خطوة بخطوة، وتعديل واجهة المستخدم الجديدة.





ويمكن الحصول على حلول أكثر وضوحًا لمزيد من المشكلات باستخدام استكشاف الأخطاء وإصلاحها، كما أصبح من السهل الآن العثور على الدعم لجميع خدمات آبل والإشتراكات الخاصة بها .