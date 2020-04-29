AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آبل تطلق تحديثاً مهماً لتطبيق الدعم Apple Support لأجهزة آيفون وأبياد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:10 ص
آبل تطلق تحديثا مهما
آبل تطلق تحديثا مهما لتطبيق الدعم Apple Support
Advertisements
قسم التكنولوجيا
أطلقت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم تحديثا لتطبيق Apple Support وهو إصدار4.0 ، لأجهزة iphone و ipad  والذى يقدم العديد من المميزات بعد تعليقات  لمستخدمين المتكررة طلبًا لها.

وبحسب ما ذكره موقع ذا فيرج التقنى فإن آبل أصدرت تحديثًا هامًا لتطبيق الدعم Apple Support لأجهزة آيفون و أبياد، و الذى يشمل  واجهة مستخدم جديدة تدعم خاصية الوضع المظلم، وهو متاح للتحميل من خلال متجر آب ستور app store.

وتستخدم آبل في ميزة الوضع الليلى Dark Mode ألوانًا خافتة عند تشغيل التطبيق خاصة أثناء الليل لتقليل الإضاءة المنبعثة من الهاتف، والتى تزعج العين ، وخصوصًا مع اعتماد المستخدمين على خيارات الدعم Support في المنزل لبرامجهم وأجهزتهم.

بالإضافة أن الإصدار الجديد من تطبيق Apple Support يجعل من السهل على المستخدمين العثور على أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها خطوة بخطوة، وتعديل واجهة المستخدم الجديدة.

ويمكن الحصول على حلول أكثر وضوحًا لمزيد من المشكلات  باستخدام استكشاف الأخطاء وإصلاحها، كما أصبح من السهل الآن العثور على الدعم لجميع خدمات آبل والإشتراكات الخاصة بها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إطلاقها في واتساب.. مزايا لا تعرفها عن Dark Mode.. شاهد

واتساب يتصدر ترند تويتر.. تعرف على السبب

مجانا.. آبل تعلن بدء إصلاح مشكلة الشاشة في iPad Air

أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج تطلق Galaxy A41..أوبو تكافح إدمان الألعاب

آبل تطلق تحديث iOS 13.4 لأجهزة iphone و ipad.. تعرف على موقف جهازك

هواوي تصدر تحديث شهر مارس لـ 3 هواتف

ترشيحاتنا

العائلة البريطانية المالكة تستنفذ أموال الضرائب في مصاريفها الشخصية رغم تفشي كورونا

علي معلول يرد على هجوم جماهير الترجي والنجم الساحلي بسبب الأهلي

شيخ الحارة كشف السر.. فريدة سيف النصر: انفعلت على فنان كبير حدفني بـ كوباية.. فيديو

مرتضى منصور ينشر عقد النقاز ويكشف كذب ادعاءاته.. ويهاجم كهربا: لاعب خاين.. فيديو

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بيتر ميمي بسبب الاختيار..شاهد

احذر هذا الفعل.. البحوث الإسلامية: صاحبه مفلس يوم القيامة وجزاؤه النار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم طبق في رمضان.. فوائد تناول السلطة على الإفطار

أرخص تجميل في الدنيا.. 5 فوائد لوضع قشر البطاطس على البشرة

شاهد ما فعله فيروس كورونا بجسد طفلة صغيرة.. ووالدتها تحذر.. صور