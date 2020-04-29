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فن

محمد إمام عن بيتر ميمى: واخد السينما والدراما فى حتة تانية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نشر النجم محمد إمام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة يشكر فيها المخرج بيتر ميمى.

حيث غرد قائلًا:"شكلة كده واخد السينما و الدراما لحتة تانيه جديدة .. كل عمل ليه أنجح و أقوى من التاني .. #بيتر_ميمي من أهم المخرجين اللي جم في مصر .. استمتعت جدًا بالشغل معاه و ان شاء الله نعيد التجربة تاني .. بس أمير كرارة يسيبه".

فيما شارك النجم محمد إمام بدور الشهيد فتحى فى مسلسل الإختيار بالحلقة الرابعة واستشهد فيها.

ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار" الذي سيتم عرضة خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.


وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏
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