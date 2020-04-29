هاني العتال: أساعد في أعمال الطبخ وأقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان





وقال العتال في تصريحات إذاعية لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة "الشباب والرياضة" :" في الوقت الحالي أنا أجلس في البيت بحكم الظروف التي نعيشها، وأساعد في أعمال الطبخ، وأحب المشويات كثيرًا، وأنا حريص على الإفطار مع عائلتي دائمًا."





وأضاف:" في رمضان، أواظب على صلاتي وقراءة القرآن الكريم، كما أنني أشاهد أيضًا بعض المسلسلات."





يذكر أن الدوري المصري، تم إيقافه حتى منتصف شهر مايو القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

كشف هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، عن روتينه اليومي أثناء شهر رمضان الكريم.