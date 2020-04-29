AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني العتال: أساعد في أعمال الطبخ وأقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:18 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
كشف هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، عن روتينه اليومي أثناء شهر رمضان الكريم.

وقال العتال في تصريحات إذاعية لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة "الشباب والرياضة" :" في الوقت الحالي أنا أجلس في البيت بحكم الظروف التي نعيشها، وأساعد في أعمال الطبخ، وأحب المشويات كثيرًا، وأنا حريص على الإفطار مع عائلتي دائمًا."

وأضاف:" في رمضان، أواظب على صلاتي وقراءة القرآن الكريم، كما أنني أشاهد أيضًا بعض المسلسلات."

يذكر أن الدوري المصري، تم إيقافه حتى منتصف شهر مايو القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعا للخمول والصداع.. نصائح الإفطار الصحي في رمضان

سمير عثمان: أعشق تناول ورق العنب في رمضان.. وأحتفظ بأول فانوس أهداه لي والدي.. ومباراة البرازيل الأصعب فى الشهر الكريم

الجابوري والعصيدة .. طقوس قبائلية لا تنقطع في رمضان بأسوان

أمشي ساعة قبل الفطار .. وزير الرياضة: أحب البامية ولا آكل المكرونة بالبشاميل

أوقاف أسوان: إذاعة قرآن المغرب والفجر وفقا لضوابط الوزارة

أوقاف أسوان: طلبات عديدة تقدمت لإذاعة القرآن الكريم قبل صلاتى المغرب والعشاء بضوابط الوزارة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يصدم الأندية.. قائمة الأهلي.. فرمان جديد من مرتضى منصور.. عبدالحفيظ في ورطة بسبب رامز

البحوث الإسلامية: من شرب أثناء الأذان عليه قضاء يوم بعد رمضان

ما حكم تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد الفجر في رمضان .. الإفتاء تجيب

ستعود مكة ويُفتح الحرم.. بشائر انكشاف الغُمة بدأت من السعودية.. فيديو

بينهم أم ومولودها.. خروج 14 متعافى من كورونا بمستشفى عزل إسنا

بشرى سارة.. منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام تضاف للأجر الأساسي أول يوليو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العقم والتواء العمود الفقري.. 3 تحذيرات هامة للرجال عند قيادة السيارة

بمكياج جذاب.. يارا تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الكنافة والقطايف قاسم مشترك على موائد المسلمين والأقباط في رمضان.. والكورونا أثرت على صناعته