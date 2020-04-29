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سيارات

تعرف على سبب إلغاء لينكون سيارتها الـ SUV الكهربائية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قامت العديد من الشركات صانعة السيارات حول العالم بالغاء بعد مشاريعها المستقبلية وتاجيل الاعلان عن موديلاتها الجديدة هذه الفترة بسبب انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

حيث اعلنت شركة فورد المالكة لـ لينكون عن إلغاء خطط طرح السيارة الـ SUV كهربائية الجديدة المبنية على سيارة ريفيان بعد ثلاثة أشهر فقط من الإعلان عنها .

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 وصرحت فورد: “التزامنا الاستراتيجي نحو لينكون والمولدات الكهربائية والتعاون مع ريفيان لم يتغير”، وسنرى عودة للتعاون مع ريفيان ومنصتها الكهربائية، ولكن ليس الآن.

ويعتبر هذا الخبر مفاجئًا بعد تأكيدات على انطلاق السيارة في 2022 وقطع شوط كبير من مراحل التطوير، ولكن وباء الكورونا أدى لتغييرات هائلة في خطط التصنيع والإنتاج والتطوير للكثير من صانعات السيارات حول العالم، خاصة مع انهيار المبيعات.

وتستمر خطط لينكون بطرح عدد من الموديلات الكهربائية في المستقبل، وقد نرى كروس اوفر كهربائية جديدة في أواخر 2021 أو بداية 2022، مع اقتراحات بأن تكون نسخة معدلة من فورد موستنج ماخ اي، مع كروس أوفر أخرى محتملة في 2023 أو 2024.

ويُذكر أن ريفيان SUV ستنطلق بثلاث بطاريات مختلفة بمدى يتراوح بين 386 كيلومتر و659 كيلومتر وقوة تتراوح بين 402 و754 حصان.

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