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بين الناس

شلل مروري في شارع شبرا قبل أذان المغرب.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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منار نور - كيرلس صلاح- ندي حمدي
شهد شارع شبرا شللا مروريا قبل أذان المغرب على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة، إلا أن كثيرا من المصريين يتجاهلون مخاطر فيروس كورونا وسرعة انتشاره وهذا ما نراه يوميًا. 

رصدت عدسة "صدى البلد" حركه المرور بشارع شبرا قبل دقائق من اذان المغرب.

استعرض مجلس الوزراء المصري، تفاصيل خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم وضوح المدى الزمني الذي ستستغرقه أزمة الفيروس، على ما أفاد مراسلنا في القاهرة.

وتقوم الخطة، التي أعدتها الخطة وزارة الصحة والسكان، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في شتى المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما والتصرف في ضوء تلك النتائج.
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