شلل مروري في شارع شبرا قبل أذان المغرب.. فيديو

شهد شارع شبرا شللا مروريا قبل أذان المغرب على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة، إلا أن كثيرا من المصريين يتجاهلون مخاطر فيروس كورونا وسرعة انتشاره وهذا ما نراه يوميًا.





رصدت عدسة "صدى البلد" حركه المرور بشارع شبرا قبل دقائق من اذان المغرب.





استعرض مجلس الوزراء المصري، تفاصيل خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم وضوح المدى الزمني الذي ستستغرقه أزمة الفيروس، على ما أفاد مراسلنا في القاهرة.



