مرتان في يوم واحد.. رجل يصبح مليونيرا بالفوز بجائزتي يانصيب

بعد انتظار دام لـ 30 عاما، فاز رجل من ولاية كولورادو الأمريكية بجائزتي يانصيب في يوم واحد كل جائزة تقدر بقيمة مليون دولار.





ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، فقد قالت الوكالة في بيان صحفي إن المقيم في بويبلو، الذي حدده اليانصيب باسم جو بي، اشترى بعض التذاكر في صباح يوم 25 مارس ، وعدد قليل آخر في الليل، ولحسن حظه حصل على جائزتي الفوز بالجائزة الكبرى يوم الجمعة، والتي تقدر بمليون دولار.





كان قادرًا على تحصيل أمواله من الجوائز في مكتب مطالبات من خلال محرك اليانصيب الذي يستخدمه يانصيب كولورادو الآن للفوز بتذاكر بقيمة 10000 دولار أو أكثر وسط جائحة فيروسات التاجية.



