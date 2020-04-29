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منوعات

مرتان في يوم واحد.. رجل يصبح مليونيرا بالفوز بجائزتي يانصيب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:34 م
الفائز بجائزتي اليانصيب
الفائز بجائزتي اليانصيب
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أماني إبراهيم
بعد انتظار دام لـ 30 عاما، فاز رجل من ولاية كولورادو الأمريكية بجائزتي يانصيب في يوم واحد كل جائزة تقدر بقيمة مليون دولار.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، فقد قالت الوكالة في بيان صحفي إن المقيم في بويبلو، الذي حدده اليانصيب باسم جو بي، اشترى بعض التذاكر في صباح يوم 25 مارس ، وعدد قليل آخر في الليل، ولحسن حظه حصل على جائزتي الفوز بالجائزة الكبرى يوم الجمعة، والتي تقدر بمليون دولار.

كان قادرًا على تحصيل أمواله من الجوائز في مكتب مطالبات من خلال محرك اليانصيب الذي يستخدمه يانصيب كولورادو الآن للفوز بتذاكر بقيمة 10000 دولار أو أكثر وسط جائحة فيروسات التاجية.

واشترى الرجل التذكرتين الشهر الماضي، من أماكن منفصلة ، كانت بمجموعة الأرقام: 5-9-27-39-42، ولكن الغريب أنه محافظا على شراء هذه الأوراق منذ حوالي 30 عاما وأخيرا حالفه الحظ، وقال أنه لديه خطط لإنفاق المال الضخم.

وتعد فرص الفوز باليانصيب مرتين في يوم واحد أمر نادر، ولكنها كانت حدثت من قبل، في وقت سابق هذا العام حيث اشترى رجل في ديلاوير بطريق الخطأ تذكرتين من تذاكر باوربول وفاز بمبلغ 100 ألف دولار، وحدث الشيء نفسه لامرأة في فرجينيا، في عام 2012، حين اشترت بطريق الخطأ تذكرتي باوربول وفازت بجائزتين بقيمة مليون دولار.
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