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رياضة

هاني رمزي: أهدرنا 34 فرصة أمام نيوزيلاندا.. وقلت لـ محمد صلاح "محتاجك أمام البرازيل"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث هاني رمزي لاعب الأهلي و مدرب منتخب مصر الأوليمبي السابق عن ذكريات أوليمباد لندن 2012.

وقال رمزي عبر إذاعة "أون سبورت": "قلت لصلاح بين الشوطين أنا محتاجك"، ووظفته باللعب كجناح يمين ثم التحرك كرأس حربة، وبالفعل قلصنا النتيجة إلى 2-3 وكنا قريبين من التعادل، وصفقت لنا الجماهير في المدرجات، مما منحنا دفعة قوية وتأهلنا للدور الثاني بعد الفوز على بيلاروسيا والتعادل مع نيوزلندا".

وأشار هاني رمزي "مباراة نيوزلندا كانت غريبة، لقد أهدرنا 34 هدفا من فرص مؤكدة".

وعن نجم ليفربول قال: "من نقاط قوة صلاح التهديف إضافة إلى تميزه بالسرعة وصناعة الأهداف، فهو استغلال الفرص، وقادر أن يسجل 3 أهداف من 4 محاولات، مما كان سببا في لفته للأنظار في الأولمبياد".

و قاد هاني رمزي منتخب مصر الأوليمبي في أوليمبياد لندن 2012، قبل أن يودع المنتخب البطولة في ربع النهائي أمام اليابان.
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