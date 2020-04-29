محافظ الدقهلية: إزالة 324 حالة تعد ومخالفات بناء على أراضى الدولة

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها من على اراضى الدولة بنطاق المحافظة حتى اليوم الاربعاء بلغت ٣٢٤ حالة تعدم منها ١٩١ حالة من على الاراضى الزراعية ، ١٢٧ حالة تعدى بالبناء داخل الحيز العمراني، و٦ حالات تعدى من على الأراضى أملاك الدولة، وذلك منذ بدء حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة فى الشهر الماضى وخاصة تلك التى وقعت أثناء فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا.





واضاف ان ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة.





واشار الى ان اجمالى المساحات الزراعية التى تم استردادها بلغت ١٠ افدنة و١٠ قراريط ، و٢٠ سهما، ومساحات الاراضى التى تم ازالة التعديات عليها بالبناء داخل الحيز العمرانى او املاك الدولة بلغت ١٣٠٠٦متر مربع .





وقال المحافظ انه خلال اليوم الاربعاء تم ازالة ٣ حالات منهم حالتين تعدى على ارض رزراعية وحاله واحده مخالفة بالبناء داخل الحيز العمرانى مؤكدا على تضافرجهود كافة أجهزة المحافظة وجهات الولاية على أراضى الدولة بهدف التنفيذ الكامل لتعليمات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة واسترداد حقوقها مشيرا إلى التعاون الكامل مع مديرية امن الدقهلية وجميع مراكز واقسام الشرطة لازاله كافة اشكال التعديات بنطاق المحافظة.