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فن

رابح صقر يفتح النار على رامز جلال بسبب حلقة حسن عسيري.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:31 م
رامز جلال
رامز جلال
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محمد نحلة
انتقد المطرب رابح صقر الفنان رامز جلال بسبب برنامجه رامز مجنون رسمي وكتب عبر حسابه على تويتر ردا على احد الاشخاص": شفت رامز.. وش سوي في حسن عسيري بصراحة اوفر.

نشر الفنان رامز جلال، منشورًا جديدًا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، احتوى على مقطع فيديو من حلقة برنامجه «رامز مجنون رسمي»، التي عُرضت اليوم وكانت ضحيتها الفنانة ياسمين رئيس.


وعلق رامز جلال، على الفيديو قائلًا: «ياسمين رئيس في #رامز_مجنون_رسمي»، متجاهلًا الرد على بيان نقابة الإعلاميين بشأن وقف بث برنامجه «رامز مجنون رسمي» من مصر.


وفي السياق ذاته، أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابة الاعلاميين خاص بالوسائل الاعلامية التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربيه وهو لا ينطبق علي مجموعة قنوات MBC، حيث إنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الامارات العربية المتحدة وفقًا للقوانين المُتبعة. 


وأكد المصدر في "مجموعة MBC" أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.


وأشار المصدر الموثوق نفسه إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميًا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة... وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

رابح صقر يفتح النار على رامز جلال بسبب حلقة حسن عسيري.. شاهد
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