شقيق الشهيد محمد صلاح: كان مميزا في سلاح المدفعية وقناص الكتيبة 103.. فيديو

قال المهندس أحمد صلاح، شقيق الشهيد البطل الرائد محمد صلاح قناص الكتيبة 103 صاعقة، إن شقيقه البطل شارك في العديد من المداهمات والعمليات العسكرية، موضحا أن الشهيد محمد صلاح شارك في العملية "حق الشهيد 1"، و"حق الشهيد 2"، وتطهير جبل الحلال.









وأضاف «أحمد صلاح»، خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن كل فرد في سلاح المدفعية يعرف من هو محمد صلاح وهو فخر للمدفعية، موضحا أن الكتيبة كلها كانت متدينة ويعرفون دينهم الصحيح، وقدموا كل التضحيات والبسالة، ووقفوا ضد التكفيريين.









وأوضح شقيق الشهيد البطل الرائد محمد صلاح قناص الكتيبة 103، أن الشهيد كان قناة المدفعية، وقدم بطولات كثيرة حتى لحظة الاستشهاد، منوها بأن الشهيد محمد صلاح كان مميزًا في سلاح المدفعية.









وأشار إلى أن الفنان عمرو عبد الحليم يجسد دور شقيقه البطل محمد صلاح في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، لافتا إلى أن الشهيد الرائد محمدج صلاح المعروف عنه أنه صاحب خُلق ومتدين.



