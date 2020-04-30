بدء عودة العالقين الفلسطينيين في الأردن عبر جسر الملك حسين.. الأحد المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، امس الأربعاء، عن أن المحادثات مع الأردن تكللت بالنجاح ومن المقرر بدء دخول العالقين الفلسطينيين للبلاد الأحد المقبل، بقدرة فحص واستيعاب يومية تصل لـ 500 مواطن عالق، عبر جسر الملك حسين.





وأضافت الخارجية في بيان، أن عملية عودة العالقين ستستمر من يوم الأحد حتى انتهاء أعداد العالقين المسجلين وفق قوائم الوزارة وسفارة فلسطين لدى الأردن.





وأشارت إلى أنها "استكملت جميع الجهود المطلوبة عبر فريق العمل المصغر لديها وفريق سفارتنا في الأردن "في متابعة تفاصيل أمر العالقين في الأردن الشقيق، وعبر التنسيق الكامل معهم تمكنا من إنهاء جميع الترتيبات المتعلقة بعودتهم، بعد استكمال عملية التنظيم الأولى من تلقي مئات الاتصالات والرد على استفسارات الفلسطينيين العالقين على مدار الساعة وترتيب وتنظيم كشوفاتهم من أسماء وأرقام هواتف وجوازات سفر وعناوين إقامة".





وأعربت الخارجية عن شكرها وتقديرها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على دعمها واسنادها ورعايتها للعالقين وتقديم جميع التسهيلات لتأمين عودتهم إلى عائلاتهم وذويهم،





وشددت على أن هذا الجهد برمته تم بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء، وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، لافتة إلى أن هذه خطوة أولى مع الجانب الأردني حتى تتمكن اللجنة الوزارية من الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي التمكن من إعادة بقية العالقين في دول العالم عبر مطار الملكة علياء الدولي في عمان.