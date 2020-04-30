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رياضة

إبراهيم سعيد يطالب بإلغاء الدوري ومنح الأهلي اللقب ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:41 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
أكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عدم وجود ضرورة لعودة الدوري هذا الموسم، بعد فترة التوقف الحالية.


وكان النشاط الرياضي في مصر توقف خلال الفترة الجارية بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.


وأضاف إبراهيم سعيد، أثناء استضافته ببرنامج "البريمو" المُذاع عبر قناة "TEN" أمس، الأربعاء، معلقا على عودة الدوري هذا الموسم، "أرى أنه ليس من الضروري عودة المسابقة، والأهم هو الاستعداد للموسم الجديد، كما أن الدوري يعد محسوما بنسبة 90% لـ الأهلي".


وتابع "لو تم إلغاؤه فمن الطبيعي أن يحسب للنادي الأهلي، ظروف قهرية وحدثت، وفارق النقاط كبير بين الأحمر والزمالك".


وواصل "سمعت أن اتحاد الكرة سيضع من 3 أسابيع إلى شهر فترة إعداد، اللاعبون يحتاجون إلى شهرين على الأقل، حتى يعودون لمستواهم".


واختتم "حاليا وصلنا لثلاث شهور من توقف الدوري، ونحتاج معسكرات وإعداد بدني ونفسي، ومعظم الجيل المتواجد لن يعود بشكل سريع إلى مستواه، وستكون هناك إصابات كثيرة جدًا، ابدأ موسم جديد".

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