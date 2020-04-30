فرديناند يلوم مانشستر يونايتد على الانتقادات المستمرة لـ بوجبا

دافع أسطورة نادي مانشستر يونايتد، ريو فرديناند، عن النجم بول بوجبا، في ظل الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها الفرنسي، خاصة خلال الموسم الحالي.





وتراجع مستوى بوجبا هذا الموسم، بسبب كثرة إصاباته مما أدى إلى إطلاق سلسلة من الانتقادات ضده، وارتباطه أكثر من مرة بخطوة الرحيل عن الشياطين الحمر.





وقال فرديناند في تصريحات نشرتها صحيفة "ستاندرد" الإنجليزية: "هل هذا هو بوجبا الذي كنا نتوقعه عندما اشتريناه بـ 90 مليون جنيه إسترليني، هو لم يقدم ما أردناه، ولكن في الوقت نفسه مر مانشستر يونايتد بفترة انتقالية وكان هناك الكثير من المدربين".





وأضاف: "الأمر أشبه بالأعمال التجارية، إذا استثمرت 90 مليون جنيه إسترليني في جزء معين من نشاطك التجاري، فعليك أن تتصرف على أساس أن ذلك جوهرة، وتتصرف على هذا الأساس، وتبني أعمالك حول ذلك، ولا أعتقد أن هذا قد حدث مع بوجبا".





وواصل: "إذا وافقت على إنفاق هذا المبلغ من المال لشراء نجم مثله، فأنت تعرف ما سيحققه لك، لقد فاز بأشياء عديدة، وكان له دورا فعالا في تحقيق ذلك، كيف لا تبني الفريق حوله؟ لا يهم من تحضره، إذا كان الفريق غير متسق ولم يجد الفريق شخصيته، فلن تستطيع تحقيق شيئا، من المستحيل توقع ضم لاعبين رائعين وإحداث فارق ضخم، والتحفيز على الفوز بدوري أبطال أوروبا والتنافس في الدوري الإنجليزي دون أن تبني الفريق جيدًا".





وتطرق فرديناند كذلك للحديث عن تصرفات بوجبا المثيرة للجدل، قائلا: "إنه يعاني من إصابة، ومع ذلك يذهب إلى حفل زفاف أو يرقص وغير ذلك، هذا هو بوجبا، هذه حياته، لا يمكنك ضربه بالعصا بسبب شخصيته، هذا الجيل من اللاعبين مختلف عن جيلي، بل وأكثر من ذلك أمثال روي كين وسونيس".





واختتم: "بوجبا لا يشرب، وليس صاحب ملهي ليلي، ولكنه يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أتدركون ما هو أسوأ؟ أن اللاعبين السابقين، أمثالي وغيري، قد يتواجدون في ملهى ليلي ويشربون في بعض الأحيان، ولكنه لا يفعل ذلك، ومع ذلك مازال يتعرض للإهانة".