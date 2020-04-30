أجيري: محمد صلاح سعيد مع ليفربول.. وهذا ما طلبه مني في منتخب مصر

أكد المدرب السابق لمنتخب مصر، خافيير أجيري، إنه مازال على تواصل مع نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.





ولعب صلاح تحت قيادة أجيري عندما كان الأخير مسؤولًا عن تدريب منتخب مصر خلال الفترة بين أغسطس 2018 ويوليو 2019.





وقال أجيري في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أنا على تواصل مع محمد صلاح، لقد أرسلت له رسالة قبل يوم لتهنئته بقدوم شهر رمضان، لقد تحدثت كثيرًا عنه، ربما يتلقى مئات الرسائل ولكنه حريص على التواصل مع الجميع، من السهل التعامل مع اللاعبين أمثال صلاح وأجويرو".





وأضاف: "هما يمتلكان الموهبة، ولكنهما جاءا من مجتمع متواضع وليس منطقة غنية، كان عليهما أن يقاتلا من أجل ما تحقيق ما وصلا إليه ولكنهما لم ينسيا أسرهم وجيرانهم وجذورهم".





وواصل: "في بعض الأحيان يكون لدى اللاعبين مطالب، وهذا شيء لا يسعدني، والد زوجة أجويرو هو دييجو مارادونا وقد سألني ذات يوم إذا كان في إمكانه حضور جلسة تدريبية مغلقة كانت لدينا في أتلتيكو، لقد وضعني في موقف محرج ولكنني أعرف دييجو جيدًا، لم يكن متفرجًا سيئًا".





وأردف: "مو كان يطلب مني الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية قبل ساعة من افتتاحها، أو إذا كان في إمكانه أن يستحضر معه طبيب خاص، لقد أخبرته إنه لا مشكلة في ذلك، ما يجعلني تقبل تلك الطلبات هو أن هؤلاء الأشخاص يرغبون في التحسن بالفعل".





واستكمل: "عندما رأيت أجويرو لأول مرة كان أشبه بحجر كريم غير مصقول، الآن أصبح مثل الماس، كان يظهر قوته فقط عندما تكون الكرة بالقرب منه، ولكنه الآن يثبت نفسه لمدة 90 دقيقة أو أكثر".





واختتم:"أعتقد أن صلاح، على وجه الخصوص، في أفضل مكان يمكن أن يكون فيه، يبدو كأنه في منزله مع ليفربول، إنه سعيد هناك وهم أكثر سعادة معه".