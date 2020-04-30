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فن

بلحن مسروق لـ محمد فؤاد.. عمر كمال ينشر مهرجانا برفقة حمو بيكا

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو جديد عبر تطبيق " تيك توك " فيديو جديد برفقة حمو بيكا لتسجيل أغنيتهما الجديدة من داخل أحد الاستوديوهات.

ظهرا فى الفيديو وهما يقومون بالتمرين و تسجيل أغنيتهما الجديدة و لكن الأمر الذى أدى إلى غضب متابعيه بسبب سرقة لحن الأغنية الذي يعود للفنان محمد فؤاد.

وجاءت تعليقات متابعيه كالاتى:
ده لحن شبيه لاغنية لمحمد فؤاد
ده لحن لمحمد فؤاد قديم 
اللحن مسروق من اغنية لمحمد فؤاد
كالعاده لحن مسروق للفنان محمد فؤاد

وأثارت كلمات الأغنية حيرة متابعيه لأنهم ظنوا أن الكلمات يقصد بها مطرب المهرجانات حسن شاكوش حيث كانت تعليقاتهم كالآتي : " أنت و شاكوش كنتوا حلوين جدا و شاكوش اللى ساعدك و شهرك نصيحة ارجعله تانى" " مش هينفع الكلام اللى فى المهرجان ده عشان انت كده تقصد شاكوش" " الأغنية دى تقصد بيها شاكوش".

و جاء رد عمر على تلك التعليقات قائلا : " مفيش حاجة بيني و بين شاكوش وفيه شغل نازل قريب بينا "

جاءت التعليقات بالغضب كالاتى:

@omarkamal.officia

عمر وبيكا ف الوقفة 💪🏻👍🏼

♬ الصوت الأصلي - omarkamal.officia
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