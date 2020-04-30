AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب فيروس كورونا.. تراجع سعر الدولار الأمريكي

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:35 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
وكالات
تراجع الدولار الخميس 30 ابريل بعد أن ترك الفدرالي الأمريكي الباب مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي وخفف التوقعات لتعاف اقتصادي سريع من أزمة فيروس كورونا

وانخفضت العملة الأمريكية بفعل مؤشرات على أن الجائحة تنحسر في بلدان أخرى وبفضل الطلب على الدولار كملاذ آمن. وتعززت الشهية لبعض الأصول عالية المخاطر بفضل نتائج إيجابية لاختبارات عقار محتمل لعلاج مرض كوفيد-19

هذا وتراجع اليورو قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم حيث من المرجح أن يتوسع صناع السياسات في مشتريات الدين لتشمل سندات عالية المخاطر وأن يأخذوا خطوات جديدة لتيسير الأوضاع في أسواق الائتمان.

وسجلت العملة الصينية أعلى مستوياتها في أسبوعين وسط آمال حيال العلاج المحتمل للفيروس. تنبئ البيانات أيضا بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يتعافى ببطء من تراجع حاد في النشاط جراء فيروس كورونا وإن كان مساره يبدو وعرا.

ويأخذ مزيد من الدول خطوات لإعادة فتح الاقتصادات مع تباطؤ وتيرة الإصابة بالفيروس، مما يعطي مبررا للتفاؤل.
لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر كي يتعافى إنفاق المستهلكين الأمريكيين بشكل كامل نظرا للخسائر الحادة في الوظائف، وهو ما حال دون أي شراء كثيف للدولار.

وتراجع الدولار قليلا إلى 106.50 ين اليوم، مقتربًا من أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وأمام الجنيه الاسترليني، سجلت العملة الأمريكية 1.2480 دولار، بعد هبوط بنسبة 0.3% أمس الأربعاء. واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 0.9744 فرنك سويسري.

هذا وتراجع اليورو قليلا إلى 1.0866 دولار اليوم. ونزلت العملة الموحدة 0.26% مقابل الاسترليني إلى 87.08 بنس.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى ذروة سبعة أسابيع مسجلا 0.6565 دولار أميركي في مؤشر على تحسن الشهية للمخاطرة بين بعض المستثمرين. وتستفيد العملة من نجاح أستراليا في احتواء الفيروس.

وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوياته في ستة أسابيع أيضا مع عودة النشاط الاقتصادي عقب انتهاء أحد أشد الإغلاقات الشاملة صرامة في العالم لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يهوي وتوقعات بمزيد من الانخفاض.. تفاصيل‎

تداعيات كورونا .. سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى في شهرين

بورصات العالم تئن مع انتشار فيروس كورونا.. تراجعات قياسية في أسواق المال الرئيسية.. وول ستريت تعلق التداول بعد انهيار مؤشراتها.. وهبوط صاروخي للأسهم الأوروبية

التدافع على السيولة يبقي على زخم الدولار في آسيا

بسبب اتفاق الأوبك.. ارتفاع أسعار الدولار والين الياباني اليوم

تراجع الدولار اليوم قبيل اجتماعات بنوك مركزية في الولايات المتحدة وأوروبا

ترشيحاتنا

بسبب الصيام.. كمال الشناوي رفض تقبيل كاميليا فى رمضان فكان ردها صادما

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل هجومه على الجبلاية.. شعار النادي الأهلي فى استفتاء ماركا الإسبانية

أخبار الفن.. وفاة شقيق فنان شهير بسبب كورونا.. وظهور جديد للثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد كثرة الوفيات من كورونا.. لو ظهرت عليك هذه الأعراض يجب الذهاب للمستشفى

خوفا من فيروس كورونا.. مواطن يستغيث من تكدس وزحام فى منطقة الاستاد بـ طنطا

حدث ليلا.. روسيا تهدد أمريكا برد نووي.. العثور على مكان إقامة كيم جونج أون.. بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى رحيل نزار قبانى.. تعرف على علاقة الحب بانتحار شقيقته وكواليس صدامه مع جمال عبد الناصر

خلدتها الصور النادرة.. كيف كان يقضي أهالي الغردقة شهر رمضان قبل قرن من الزمان؟

شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور