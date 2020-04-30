سلطنة عمان: لا مؤشرات لانحسار وباء كورونا قبل عيد الفطر

أعلنت سلطنة عمان اليوم، الخميس، أنها لم تدخل بعد في مرحلة التعافي من فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قال وزير الصحة العماني إنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ محدد للوصول للذروة، مشيرًا إلى أن الدول تعلن عن الذروة في حالات انحسار الحالات.





وأضافت أنه لا توجد مؤشرات إلى الآن للوصول إلى درجة الانحسار في أيام عيد الفطر المبارك.





وتابع الوزير العماني بالقول إن الفيروس محير للعلماء، والكثير من المنشورات العملية يقول إنه ربما تحصل موجة أخرى في موسم الانفلونزا.





وأوضح وزير الصحة أن السلطنة تعمل على التدرج من مرحلة التشدد إلى مراحل تخفيف الأعباء.





وأشار إلى أن أكبر عدد حالات العزل المؤسسي في مسقط، مؤكدا: "ولم نصل إلى مرحلة التعافي".





وأفاد وزير الصحة بأن عدد المصابين في القطاع الصحي بلغ حوالي 60 حالة، ولم تسجل أي حالة خطرة وجميعها جاءت من المخالطة المجتمعية وليس عن طريق مباشرتهم العمل.





وقد أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2348، في حين بلغت الوفيات 10 حالات.