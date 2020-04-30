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أخبار البلد

كحول ومياه معدنية وقفازات.. نقيب المعلمين يوجه بمساعدة مستشفيات العزل

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع النقابات الفرعية للمعلمين بتقديم كل المساعدة لمستشفيات العزل التي تستخدم لمرضى كورونا، كل في محافظته. 

وبحسب بيان، الخميس، قدمت فرعية المعلمين بملوى برئاسة حمادة النقيب شحنة مساعدات عاجلة لمستشفى العزل الصحي بملوي، والتي تستخدم لمرضى كورونا.

وتخدم محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، بناءا على توجيهات خلف الزناتى نقيب المعلمين وانطلاقا من دور النقابة في المشاركة المجتمعية.

وجاءت شحنة المساعدات عبارة عن كراتين مياه معدنيه للشرب. 

كما شملت أطقم أطباق الطعام ذات الاستخدام الواحد وقفازات طبية وكحول.
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