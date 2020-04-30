حيرة في الأهلي بسبب موقف اتحاد الكرة في ملف عبدالله السعيد

تسود حالة من الحيرة الشديدة لدي النادي الأهلي تجاه موقف إتحاد الكرة من أزمة ملف عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، وذلك بعد خروج تصريحات من الجبلاية بان الأمر لا يخصهم وتعاقد القلعة الحمراء مع اللاعب وأهلي جده السعودي ينص بانه حال وجود صراع بين الأطراف الثلاث يتم اللجوء للإتحاد الدولي لكرة القدم.





وأبدت إدارة الأهلي إندهاشها الشديد من هذا الموقف خاصة أن اللاعب موجود حاليًا في نادي مصري وتعاقده واضح وهو تحت إدارة إتحاد الكرة .





وتقدم حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للأهلي في وقت سابق بشكوي جديدة للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي بيراميدز دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين والمقدر بمليوني دولار.





وتقدم الأهلي بالشكوي الجديدة بعدما تلقي رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم، وعم حلمي عبدالرازق ملف الأهلي بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادي مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار.





كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.







