AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حيرة في الأهلي بسبب موقف اتحاد الكرة في ملف عبدالله السعيد

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:58 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
تسود حالة من الحيرة الشديدة لدي النادي الأهلي تجاه موقف إتحاد الكرة من أزمة ملف عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، وذلك بعد خروج تصريحات من الجبلاية بان الأمر لا يخصهم وتعاقد القلعة الحمراء مع اللاعب وأهلي جده السعودي ينص بانه حال وجود صراع بين الأطراف الثلاث يتم اللجوء للإتحاد الدولي لكرة القدم.

وأبدت إدارة الأهلي إندهاشها الشديد من هذا الموقف خاصة أن اللاعب موجود حاليًا في نادي مصري وتعاقده واضح وهو تحت إدارة إتحاد الكرة .

 وتقدم حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للأهلي في وقت سابق بشكوي جديدة للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي بيراميدز دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين والمقدر بمليوني دولار.

وتقدم الأهلي بالشكوي الجديدة بعدما تلقي رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم، وعم حلمي عبدالرازق ملف الأهلي بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادي مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار.

 كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رد الفيفا.. الأهلي يشكو عبدالله السعيد مجددا لاتحاد الكرة .. تفاصيل

اتحاد الكرة يبحث شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد الأحد

عبدالله السعيد أم أهلى جده.. من يتحمل الشرط الجزائي لصالح النادي الأهلي

الأهلي يكلف المستشار القانوني بمتابعة شكوى النادي ضد عبدالله السعيد في الجبلاية

اليوم.. اتحاد الكرة يحسم مصير شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد

مصدر داخل الجبلاية يكشف سيناريو صادم فى شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

هل يجوز البدء في الصلاة قبل انتهاء الأذان .. دار الإفتاء تجيب

تحرك عاجل من البرلمان لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

بينهم 30 مصريا.. الكويت تسجل 284 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

كورونا يضرب شمال سيناء.. ظهور أول حالة إصابة وعزلها بمستشفى بئر العبد

لطمة جديدة لـ أردوغان.. الإمارات تشن هجوما حادا على تركيا بسبب ليبيا

بعد عزل 1000 شخص.. خطة عاجلة للتعامل مع زيادة أعداد مصابي كورونا في الشرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الوقود والكهرباء.. مستقبل إنتاج سيارات تعمل بالهيدروجين

بالتاتو والمكياج الجريء.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس أثارت جدلاً

الرحمة والتآخى.. تعرف على تقاليد شهر رمضان فى مالى