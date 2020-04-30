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أخبار البلد

الكنيسة تسمح بإقامة أكاليل الزفاف في المنازل

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:23 م
القس إندريه زكى
القس إندريه زكى
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سامح سلام
أكد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه تم السماح مؤقتًا بعقد الأفراح في المنازل على ألا يتجاوز الحضور عددًا محدودًا جدًّا من أفراد الأسرتين فقط بجانب القس راعي الكنيسة، وذلك حفاظًا على الأرواح والتزامًا بالمحاذير والإرشادات التي أصدرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في تصريح له اليوم، الخميس، إن القرار يأتى  في إطار متابعة رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر لطلبات الأفراح من جميع المذاهب الإنجيلية.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة اجتماع للمجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، صباح الأربعاء القادم، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، لمناقشة العديد من القضايا في ظل تداعيات وباء كوفيد-19.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرر في وقت سابق اليوم السماح بإقامة صلوات الأكاليل في الكنائس أو البيوت "كاستثناء".

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في بيان له اليوم - إنه نظرا إلى أن فترة الخمسين المقدسة تكثر فيها صلوات سر الزيجة (الأكليل) لأنها تأتى بعد الصوم المقدس الذى يستمر لمدة 55 يوما، ويتبعها أيضا صوم الأباء الرسل الذى يمتد لأكثر من شهر، فإن قداسة البابا تواضروس الثاني قرر السماح بإقامة صلوات الأكليل وفقا لمجموعة من الشروط.

وأضاف القس بولس حليم أن إقامة صلاة الأكليل ستتم بعد توقيع العروسين على إقرار بالالتزام بحضور 6 من المدعوين فقط إلى جانب الأب الكاهن على أن يكون كاهن واحد فقط وشماس واحد. 

وتابع: "مع مراعاة أن يتم تطبيق جميع الإجراءات الصحية الواجبة بكل دقة، وكذلك تعليمات الوقاية والسلامة والحماية أثناء إقامة الصلوات".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخذت مجموعة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا، أهمها تعليق جميع الصلوات الطقسية والأنشطة وإيقاف صلوات الأكليل واقتصار حضور الجنازات على أسرة المتوفى فقط ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية.
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