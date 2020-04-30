حكاية وزارة بقيادة العظماء الـ 29.. قراءة في تاريخ السياحة والآثار

تاريخ كبير حافل ومفعم بالانتصارات الدولية أنجزته وزارة السياحة والآثار، بسواعد أبنائها النشطة مركزيا بداخل مصر، وخارجيا عبر مكاتبها، لـترويج مقاصدنا السياحية والأثرية، التي أبهرت العالم في مئات المعارض والبورصات الدولية المتعلقة بذات القطاع بداية من "ITB برلين وWTM لندن مرورا بتوت عنخ أمون " لتتقلد طرق عبقرية في تقديم المنتج المصري يتهافت عليها ملايين السائحين ومنظمي الرحلات و عاشقي التاريخ والتراث المصري.

يرجع تاريخ وزارة السياحة المصرية إلي حكومة علي صبري في مارس عام 1964 حيث عين الدكتور عبد القـادر حاتم نائبًا لرئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي ووزيرًا للسياحة والآثار لتنفصل بعدها السياحة وزارة مستقلة والآثار وزارة مستقبلية ليعود مرة أخرى دمج الوزارتين في عهد الرئيس السيسي و الذي تولى حقيبتها الدكتور خالد العناني.

حققت وزارة السياحة والآثار، عبر تاريخها مئات العروض الترويجية، والمنتجات السياحية والأثرية، وإبرام اتفاقيات إعلامية، و حملات إعلانية، نجاحا ارتقي لتكون مصر متصدرة المشهد السياحي العالمي، بين منافسيها.

بمنتهى الذكاء أدارت وزارة السياحة و الآثار، بالتعاون مع القطاع الخاص الممثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية، مع أزماتها أبرزها، حادث الأقصر عام 97، سقوط الطائرة الروسية 2016، حظر السفر إلى مصر، عبر العديد من التحركات الجادة، لتعود الحركة لسابق عهدها .

لا يتوقف عطاء وزارة السياحة و الآثار، توجهت لتقدم عروض استثمارية دولية، عبر ذراعها "هيئة التنمية السياحية" قدرت بـ المليارات والتي قادها خبرات وطنية أذيع صيتها دوليا لتكون منبرا لما نشهده الآن من طاقات فندقية أنيرت على الأراضي السياحية بالبحر الأحمر و جنوب سيناء و الأقصر و أسوان، و العديد من المحافظات .

المجلس الأعلى للآثار كيان أكد أهمية مطلقة في تخطيط السياسة العامة للآثار وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها.

بالإضافة إلى استثمار موارد تمويل مشروعات الآثار والمتاحف في النهوض بمشروعات الآثار ونشر الثقافة الأثرية .

وفى القراءة التحليلية التالية نقدم نقاط هامة في مراحل إنشاء وزارة السياحة و الآثار لتكون نقطة مضيئة تعيد إلقاء الضوء على الوزارة من جديد .

«أسماء تقلدت وزراء للسياحة و الآثار »

أنشأت وزارة السياحة في عهد حكومة علي صبري مارس عاهم:64 حيث عين الدكتور عبد القـادر حاتم نائبًا لرئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي ووزيرًا للسياحة والآثار.

تقلد منصب وزير السياحة والآثار العديد من العظماء هم :

1- الدكتور عبد القـادر حاتم عام وزيرًا للسياحة والآثار

2- الدكتور عزيز أحمد ياسين عام وزيرًا للسياحة والآثار والاسكان

3- أمين شاكر وزيرًا للسياحة

4- الدكتور محمد حافظ غانم وزيرًا للسياحة

5- السفير محمد عوض القوني وزيرًا للسياحة

6- ، الدكتور أحمد السيد درويش وزيرًا للسياحة

7- المهندس ابراهيم نجيب وزيرًا للسياحة

8- الدكتور محمد زكى هاشم وزيرًا للسياحة

9- السفير إسماعيل فهمي وزيرًا للسياحة

10- ، المهندس محب رمزي وزير السياحة و الطيران المدني

11- الدكتور محمود أمين عبد الحافظ وزير السياحة و الطيران المدني

12- علي جمال الناظر وزير السياحة والطيران المدني

13- عادل طاهر وزير السياحة و الطيران المدني

14- توفيـق عبده إسماعيل وزير السياحة و الطيران المدني

15- الدكتور وجيه شندى وزير السياحة و الطيران المدني

16- فؤاد سلطان وزير السياحة و الطيران المدني

17- الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة

18- المهندس أحمد المغربي وزير السياحة

19- زهير جرانة وزير السياحة

20- منير فخري عبد النور وزيرا للسياحة

21- هشام زعزوع وزيرا للسياحة

22- خالد رامي وزيرا للسياحة

23- يحي راشد وزيرا للسياحة

24- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة

25- الدكتور خالد العناني وزيرا للسياحة و الآثار

«وزراء الآثار فقط »

1- الدكتور زاهى حواس

2- الدكتور أحمد عيسي

3- الدكتور محمد ابراهيم

4- الدكتور ممدوح الدماطى

5- الدكتور خالد العنانى

تهدف وزارة السياحة والآثار، تخطيط وتنظيم كل ما يتعلق بالسياحة في مصر، و طرق تعاملاتها من ترويج و استثمار بالإضافة إلى حماية وصيانة الآثار، ونشر الوعي الأثري وإبرازًا لدور مصر المحوري في نشأة الحضارة الإنسانية، والسعي لجعل مصر مركزًا متميزًا للسياحة الثقافية دعمًا للاقتصاد المصري .