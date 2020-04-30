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رياضة

رسميًا.. وزارة الصحة الإسبانية توافق على استئناف التدريبات في الدوري الإسباني

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:36 م
الليجا
الليجا
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محمد السعيد
وافقت وزارة الصحية الإسبانية، اليوم الخميس، على عودة استئناف تدريبات فرق الدوري الإسباني، تمهيدا لعودة المسابقة.

وكانت الاتحاد الإسباني، أعلن الشهر الماضي، إيقاف مسابقة الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أن وزارة الصحة الإسبانية اعطت الضوء الأخضر لأستئناف تدريبات فريق الليجا، عقب الخضوع لفحوصات طبية يوم 4 مايو المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا، في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.
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